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ЦБ сообщил о росте ВВП России во втором квартале
ЦБ сообщил о росте ВВП России во втором квартале - 06.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о росте ВВП России во втором квартале
Оперативные данные указывают на рост экономики России во втором квартале на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в комментарии к... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T16:03+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Оперативные данные указывают на рост экономики России во втором квартале на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в комментарии к среднесрочному прогнозу ЦБ РФ. "Оперативные данные указывают на рост ВВП в втором квартале 2025 года на 1,8% к соответствующему периоду предыдущего года, что близко к прогнозу апреля (1,9%)", - говорится в материале Банка России. Отмечается также, что в текущем квартале рост экономической активности останется сдержанным, а центральной точке прогнозного диапазона соответствует рост ВВП в годовом выражении на 1,6%. В четвертом квартале этого года, в том числе из‑за эффекта высокой базы четвертого квартала прошлого года, когда произошел резкий временный всплеск производства в отдельных отраслях экономики, годовой темп роста ВВП ожидается в диапазоне от нуля до 1%, также указывает ЦБ. По данным Росстата, ВВП России в первом квартале текущего года вырос на 1,4% в годовом выражении. Предварительная оценка динамики экономики во втором квартале будет опубликована статистическим ведомством в среду, 13 августа.
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финансы, банки, росстат
Банк России, Финансы, Банки, Росстат
ЦБ сообщил о росте ВВП России во втором квартале
ЦБ: оперативные данные указывают на рост ВВП во втором квартале на 1,8%
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Оперативные данные указывают на рост экономики России во втором квартале на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в комментарии к среднесрочному прогнозу ЦБ РФ.
"Оперативные данные указывают на рост ВВП в втором квартале 2025 года на 1,8% к соответствующему периоду предыдущего года, что близко к прогнозу апреля (1,9%)", - говорится в материале Банка России.
Отмечается также, что в текущем квартале рост экономической активности останется сдержанным, а центральной точке прогнозного диапазона соответствует рост ВВП в годовом выражении на 1,6%.
В четвертом квартале этого года, в том числе из‑за эффекта высокой базы четвертого квартала прошлого года, когда произошел резкий временный всплеск производства в отдельных отраслях экономики, годовой темп роста ВВП ожидается в диапазоне от нуля до 1%, также указывает ЦБ.
По данным Росстата, ВВП России в первом квартале текущего года вырос на 1,4% в годовом выражении. Предварительная оценка динамики экономики во втором квартале будет опубликована статистическим ведомством в среду, 13 августа.
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