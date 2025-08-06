https://1prime.ru/20250806/tsb-860389411.html

ЦБ оценил жесткость ДКУ для снижения инфляции в России

ЦБ оценил жесткость ДКУ для снижения инфляции в России - 06.08.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил жесткость ДКУ для снижения инфляции в России

Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции в РФ к цели в 2026 году, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T16:06+0300

2025-08-06T16:06+0300

2025-08-06T16:06+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции в РФ к цели в 2026 году, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции к цели в 2026 году", - сообщается в документе. Согласно материалам регулятора, замедление роста кредитного портфеля обеспечит дальнейшее охлаждение внутреннего спроса и вернет экономику на траекторию сбалансированного роста, а инфляцию к цели.

https://1prime.ru/20250806/stavka-860389133.html

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