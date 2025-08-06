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ЦБ оценил жесткость ДКУ для снижения инфляции в России
ЦБ оценил жесткость ДКУ для снижения инфляции в России - 06.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил жесткость ДКУ для снижения инфляции в России
Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции в РФ к цели в 2026 году, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T16:06+0300
2025-08-06T16:06+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции в РФ к цели в 2026 году, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции к цели в 2026 году", - сообщается в документе. Согласно материалам регулятора, замедление роста кредитного портфеля обеспечит дальнейшее охлаждение внутреннего спроса и вернет экономику на траекторию сбалансированного роста, а инфляцию к цели.
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банки, финансы, россия
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ
ЦБ оценил жесткость ДКУ для снижения инфляции в России
ЦБ: жесткость ДКУ достаточна для снижения инфляции в России к цели в 2026 году
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции в РФ к цели в 2026 году, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Жесткость денежно-кредитных условий достаточна для снижения инфляции к цели в 2026 году", - сообщается в документе.
Согласно материалам регулятора, замедление роста кредитного портфеля обеспечит дальнейшее охлаждение внутреннего спроса и вернет экономику на траекторию сбалансированного роста, а инфляцию к цели.
ЦБ в июле рассматривал два варианта сигнала по ставке