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В Кремле оценили туристические обмены между Россией и Малайзией
В Кремле оценили туристические обмены между Россией и Малайзией - 06.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили туристические обмены между Россией и Малайзией
Туристические обмены между РФ и Малайзией динамично развиваются, сообщается в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T10:17+0300
2025-08-06T10:17+0300
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туризм
россия
малайзия
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Туристические обмены между РФ и Малайзией динамично развиваются, сообщается в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом, подготовленных пресс-службой Кремля. "Динамично развиваются туристические обмены. В 2024 году Малайзию посетили 131 тысяча российских граждан. В России в прошлом году побывали около 3,7 тысячи малайзийских туристов", - сообщается в материалах. Путин встретится в среду с верховным правителем Малайзии, который прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского главы государства.
https://1prime.ru/20250806/rossiya-860371295.html
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туризм, россия, малайзия, владимир путин
Туризм, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, Владимир Путин
В Кремле оценили туристические обмены между Россией и Малайзией
Кремль: туристические обмены между Россией и Малайзией динамично развиваются
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Туристические обмены между РФ и Малайзией динамично развиваются, сообщается в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом, подготовленных пресс-службой Кремля.
"Динамично развиваются туристические обмены. В 2024 году Малайзию посетили 131 тысяча российских граждан. В России в прошлом году побывали около 3,7 тысячи малайзийских туристов", - сообщается в материалах.
Путин встретится в среду с верховным правителем Малайзии, который прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского главы государства.
Россия и Малайзия намерены развивать торгово-экономическую кооперацию