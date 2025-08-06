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В Кремле оценили туристические обмены между Россией и Малайзией - 06.08.2025, ПРАЙМ
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В Кремле оценили туристические обмены между Россией и Малайзией
В Кремле оценили туристические обмены между Россией и Малайзией - 06.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили туристические обмены между Россией и Малайзией
Туристические обмены между РФ и Малайзией динамично развиваются, сообщается в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T10:17+0300
2025-08-06T10:17+0300
туризм
россия
малайзия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Туристические обмены между РФ и Малайзией динамично развиваются, сообщается в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом, подготовленных пресс-службой Кремля. "Динамично развиваются туристические обмены. В 2024 году Малайзию посетили 131 тысяча российских граждан. В России в прошлом году побывали около 3,7 тысячи малайзийских туристов", - сообщается в материалах. Путин встретится в среду с верховным правителем Малайзии, который прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского главы государства.
https://1prime.ru/20250806/rossiya-860371295.html
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туризм, россия, малайзия, владимир путин
Туризм, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, Владимир Путин
10:17 06.08.2025
 
В Кремле оценили туристические обмены между Россией и Малайзией

Кремль: туристические обмены между Россией и Малайзией динамично развиваются

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВозобновление авиасообщения между Россией и Турцией
Возобновление авиасообщения между Россией и Турцией - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Туристические обмены между РФ и Малайзией динамично развиваются, сообщается в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом, подготовленных пресс-службой Кремля.
"Динамично развиваются туристические обмены. В 2024 году Малайзию посетили 131 тысяча российских граждан. В России в прошлом году побывали около 3,7 тысячи малайзийских туристов", - сообщается в материалах.
Путин встретится в среду с верховным правителем Малайзии, который прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского главы государства.
Города мира. Куала-Лумпур - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
Россия и Малайзия намерены развивать торгово-экономическую кооперацию
10:08
 
ТуризмРОССИЯМАЛАЙЗИЯВладимир Путин
 
 
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