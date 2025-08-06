https://1prime.ru/20250806/turizm-860371789.html

В Кремле оценили туристические обмены между Россией и Малайзией

В Кремле оценили туристические обмены между Россией и Малайзией - 06.08.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили туристические обмены между Россией и Малайзией

Туристические обмены между РФ и Малайзией динамично развиваются, сообщается в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T10:17+0300

2025-08-06T10:17+0300

2025-08-06T10:17+0300

туризм

россия

малайзия

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Туристические обмены между РФ и Малайзией динамично развиваются, сообщается в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом, подготовленных пресс-службой Кремля. "Динамично развиваются туристические обмены. В 2024 году Малайзию посетили 131 тысяча российских граждан. В России в прошлом году побывали около 3,7 тысячи малайзийских туристов", - сообщается в материалах. Путин встретится в среду с верховным правителем Малайзии, который прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского главы государства.

https://1prime.ru/20250806/rossiya-860371295.html

малайзия

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туризм, россия, малайзия, владимир путин