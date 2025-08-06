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Туркмения намерена развивать сотрудничество с Россией - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Туркмения намерена развивать сотрудничество с Россией
Туркмения намерена развивать сотрудничество с Россией - 06.08.2025, ПРАЙМ
Туркмения намерена развивать сотрудничество с Россией
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов на встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым заявил, что Ашхабад нацелен на дальнейшее... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T09:24+0300
2025-08-06T09:24+0300
политика
россия
туркмения
каспийское море
дмитрий патрушев
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 6 авг – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов на встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым заявил, что Ашхабад нацелен на дальнейшее развитие сотрудничества с Москвой, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". Встреча Бердымухамедова и Патрушева состоялась на полях Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая стартовала во вторник в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря. "Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан нацелен на дальнейшее продвижение многопланового сотрудничества с Россией", – говорится в сообщении. Как отмечается, в ходе встречи стороны констатировали долгосрочный характер отношений между двумя странами, которые "строятся на принципах равноправия, доверия и взаимного уважения". Двусторонний межгосударственный диалог "основывается на богатом историческом опыте сотрудничества, крепкой дружбе и добрососедских отношениях". Собеседники подчеркнули эффективность взаимодействия в таких областях, как транспорт, энергетика и промышленность. Отдельно отмечались традиционные связи в сферах науки, образования, культуры и здравоохранения, добавила газета. На полях конференции также состоялась встреча председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с заместителем председателя Совета Федерации РФ Константином Косачевым. Стороны обсудили развитие межпарламентских отношений и их роль в обеспечении устойчивого экономического развития. Гурбангулы Бердымухамедов также провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Председатель Народного Совета подчеркнул, что между Туркменией и Татарстаном налажено взаимодействие в топливно-энергетической, торгово-экономической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах. Собеседники отметили большие возможности для дальнейшего комплексного сотрудничества в долгосрочной перспективе. Председатель Халк Маслахаты также провел встречу с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым. В ходе переговоров стороны отметили, что в последние годы объемы торговли и взаимного товарооборота между двумя странами последовательно растут. Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, проходит 5-8 августа в Туркменбаши на берегу Каспийского моря. В ней участвуют представители более 30 государств с общим населением свыше 500 миллионов человек. Первая конференция ООН по данной тематике состоялась в Алма-Ате в 2003 году, вторая - в Вене в 2014 году.
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россия, туркмения, каспийское море, дмитрий патрушев, сердар бердымухамедов, константин косачев, оон, совет федерации
Политика, РОССИЯ, ТУРКМЕНИЯ, Каспийское море, Дмитрий Патрушев, Сердар Бердымухамедов, Константин Косачев, ООН, Совет Федерации
09:24 06.08.2025
 
Туркмения намерена развивать сотрудничество с Россией

Бердымухамедов: Ашхабад нацелен на дальнейшее развитие сотрудничества с Москвой

© flickr.com / Martijn.MunnekeФлаг Туркменистана
Флаг Туркменистана - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© flickr.com / Martijn.Munneke
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 6 авг – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов на встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым заявил, что Ашхабад нацелен на дальнейшее развитие сотрудничества с Москвой, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
Встреча Бердымухамедова и Патрушева состоялась на полях Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая стартовала во вторник в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря.
"Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан нацелен на дальнейшее продвижение многопланового сотрудничества с Россией", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе встречи стороны констатировали долгосрочный характер отношений между двумя странами, которые "строятся на принципах равноправия, доверия и взаимного уважения". Двусторонний межгосударственный диалог "основывается на богатом историческом опыте сотрудничества, крепкой дружбе и добрососедских отношениях". Собеседники подчеркнули эффективность взаимодействия в таких областях, как транспорт, энергетика и промышленность. Отдельно отмечались традиционные связи в сферах науки, образования, культуры и здравоохранения, добавила газета.
На полях конференции также состоялась встреча председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с заместителем председателя Совета Федерации РФ Константином Косачевым. Стороны обсудили развитие межпарламентских отношений и их роль в обеспечении устойчивого экономического развития.
Гурбангулы Бердымухамедов также провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Председатель Народного Совета подчеркнул, что между Туркменией и Татарстаном налажено взаимодействие в топливно-энергетической, торгово-экономической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах. Собеседники отметили большие возможности для дальнейшего комплексного сотрудничества в долгосрочной перспективе.
Председатель Халк Маслахаты также провел встречу с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым. В ходе переговоров стороны отметили, что в последние годы объемы торговли и взаимного товарооборота между двумя странами последовательно растут.
Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, проходит 5-8 августа в Туркменбаши на берегу Каспийского моря. В ней участвуют представители более 30 государств с общим населением свыше 500 миллионов человек. Первая конференция ООН по данной тематике состоялась в Алма-Ате в 2003 году, вторая - в Вене в 2014 году.
Памятник первому президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову. в Ашхабаде - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Товарооборот России и Туркмении за три месяца вырос на 21%
25 июня, 13:37
 
ПолитикаРОССИЯТУРКМЕНИЯКаспийское мореДмитрий ПатрушевСердар БердымухамедовКонстантин КосачевООНСовет Федерации
 
 
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