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Туркмения намерена развивать сотрудничество с Россией

Туркмения намерена развивать сотрудничество с Россией - 06.08.2025, ПРАЙМ

Туркмения намерена развивать сотрудничество с Россией

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов на встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым заявил, что Ашхабад нацелен на дальнейшее... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T09:24+0300

2025-08-06T09:24+0300

2025-08-06T09:24+0300

политика

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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 6 авг – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов на встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым заявил, что Ашхабад нацелен на дальнейшее развитие сотрудничества с Москвой, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". Встреча Бердымухамедова и Патрушева состоялась на полях Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая стартовала во вторник в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря. "Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан нацелен на дальнейшее продвижение многопланового сотрудничества с Россией", – говорится в сообщении. Как отмечается, в ходе встречи стороны констатировали долгосрочный характер отношений между двумя странами, которые "строятся на принципах равноправия, доверия и взаимного уважения". Двусторонний межгосударственный диалог "основывается на богатом историческом опыте сотрудничества, крепкой дружбе и добрососедских отношениях". Собеседники подчеркнули эффективность взаимодействия в таких областях, как транспорт, энергетика и промышленность. Отдельно отмечались традиционные связи в сферах науки, образования, культуры и здравоохранения, добавила газета. На полях конференции также состоялась встреча председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с заместителем председателя Совета Федерации РФ Константином Косачевым. Стороны обсудили развитие межпарламентских отношений и их роль в обеспечении устойчивого экономического развития. Гурбангулы Бердымухамедов также провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Председатель Народного Совета подчеркнул, что между Туркменией и Татарстаном налажено взаимодействие в топливно-энергетической, торгово-экономической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах. Собеседники отметили большие возможности для дальнейшего комплексного сотрудничества в долгосрочной перспективе. Председатель Халк Маслахаты также провел встречу с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым. В ходе переговоров стороны отметили, что в последние годы объемы торговли и взаимного товарооборота между двумя странами последовательно растут. Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, проходит 5-8 августа в Туркменбаши на берегу Каспийского моря. В ней участвуют представители более 30 государств с общим населением свыше 500 миллионов человек. Первая конференция ООН по данной тематике состоялась в Алма-Ате в 2003 году, вторая - в Вене в 2014 году.

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россия, туркмения, каспийское море, дмитрий патрушев, сердар бердымухамедов, константин косачев, оон, совет федерации