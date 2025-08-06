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Турция увеличила поставки черных металлов из России в июне - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Турция увеличила поставки черных металлов из России в июне
Турция увеличила поставки черных металлов из России в июне - 06.08.2025, ПРАЙМ
Турция увеличила поставки черных металлов из России в июне
Объем поставок черных металлов из России в Турцию в июне этого года превысил 336 миллионов долларов, увеличившись почти вдвое в годовом выражении; при этом... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T04:16+0300
2025-08-06T04:16+0300
экономика
россия
промышленность
турция
анкара
москва
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объем поставок черных металлов из России в Турцию в июне этого года превысил 336 миллионов долларов, увеличившись почти вдвое в годовом выражении; при этом больше всего Анкара закупала полуфабрикаты, плоский прокат и передельный чугун, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы. Всего за июнь текущего года Турция импортировала железа и стали из России на 336,1 миллиона долларов - в 1,9 раза больше, чем в июне 2024 года. Тем не менее, в месячном выражении поставки немного снизились - на 3%. Больше всего по итогам июня Анкара закупала у Москвы полуфабрикаты из железа или нелегированной стали - на 152,1 миллиона долларов, различные виды плоского проката – на 70,3 миллиона, а также передельный чугун, нужный для производства стали – на 63,4 миллиона. Суммарно по итогам первого полугодия 2025 года РФ отправила в Турцию черных металлов на 1,61 миллиарда долларов - на треть больше, чем за тот же период прошлого года. За весь 2024 поставки составили 2,67 миллиарда долларов.
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россия, промышленность, турция, анкара, москва
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, ТУРЦИЯ, Анкара, МОСКВА
04:16 06.08.2025
 
Турция увеличила поставки черных металлов из России в июне

Турция в июне увеличила поставки черных металлов из России почти вдвое

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объем поставок черных металлов из России в Турцию в июне этого года превысил 336 миллионов долларов, увеличившись почти вдвое в годовом выражении; при этом больше всего Анкара закупала полуфабрикаты, плоский прокат и передельный чугун, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы.
Всего за июнь текущего года Турция импортировала железа и стали из России на 336,1 миллиона долларов - в 1,9 раза больше, чем в июне 2024 года. Тем не менее, в месячном выражении поставки немного снизились - на 3%.
Больше всего по итогам июня Анкара закупала у Москвы полуфабрикаты из железа или нелегированной стали - на 152,1 миллиона долларов, различные виды плоского проката – на 70,3 миллиона, а также передельный чугун, нужный для производства стали – на 63,4 миллиона.
Суммарно по итогам первого полугодия 2025 года РФ отправила в Турцию черных металлов на 1,61 миллиарда долларов - на треть больше, чем за тот же период прошлого года. За весь 2024 поставки составили 2,67 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьТУРЦИЯАнкараМОСКВА
 
 
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