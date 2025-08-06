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В Турции выяснили, почему туристы стали реже покидать пределы отелей - 06.08.2025, ПРАЙМ
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В Турции выяснили, почему туристы стали реже покидать пределы отелей
В Турции выяснили, почему туристы стали реже покидать пределы отелей - 06.08.2025, ПРАЙМ
В Турции выяснили, почему туристы стали реже покидать пределы отелей
Туристы на турецких курортах стараются не покидать пределы гостиницы из-за системы "все включено" (all inclusive) и завышенных цен в магазинах и ресторанах,... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T11:21+0300
2025-08-06T11:21+0300
турция
туризм
туристы
цены
pegas touristik
общество
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СТАМБУЛ, 6 авг - ПРАЙМ. Туристы на турецких курортах стараются не покидать пределы гостиницы из-за системы "все включено" (all inclusive) и завышенных цен в магазинах и ресторанах, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. "Хотя согласно данным минтуризма число туристов растет, на рынках доминирует мнение, что туристы есть, а торговли нет. Основная тому причина - изменение привычек туристов в том, что касается расходов. Отели сегмента "люкс", может быть, и заполнены, но рестораны, магазины и развлекательные центры за их пределами по сути пустуют. Чрезмерный рост цен, особенно в мегаполисах и на курортах, снижает желание туристов выходить из отелей, что приводит к потере доходов всеми - от мелких лавок до крупных ТЦ", - заявил Санджар. Еще одна структурная проблема - система "все включено". Она, по словам эксперта, ограничивает число туристов, выходящих за пределы отеля. "Прибавьте к этому тот факт, что цены в магазинах вне отелей кажутся высокими и для местных жителей, и для туристов, в итоге неизбежно, что иностранный турист не будет покидать гостиницу", - отметил Санджар. По его словам, значительные потери несут и рестораны, и магазины, многие торговцы не могут погасить долги. Доходы Турции от туризма за первую половину 2025 года стали рекордными, превысив 25,7 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма. Турцию за шесть месяцев посетили более 21,3 миллиона иностранных туристов, что на 1,1% хуже показателей 2024 года. Если учитывать также прибывших в страну постоянно проживающих за границей турок-туристов, то показатели этого года почти на 1% лучше 2024 года. Турецкие власти вовсю работают над привлечением на курорты как можно более обеспеченных туристов, заявил в октябре директор по маркетингу Агентства по развитию и продвижению туризма (TGA) Алиджан Демир. Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
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турция, туризм, туристы, цены, pegas touristik, общество
ТУРЦИЯ, Туризм, туристы, цены, Pegas Touristik, Общество
11:21 06.08.2025
 
В Турции выяснили, почему туристы стали реже покидать пределы отелей

Pegas Touristik: туристы в Турции реже покидают отели из-за высоких цен за пределами

© РИА Новости . Ирина НехорошкинаОтель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере
Отель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Ирина Нехорошкина
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СТАМБУЛ, 6 авг - ПРАЙМ. Туристы на турецких курортах стараются не покидать пределы гостиницы из-за системы "все включено" (all inclusive) и завышенных цен в магазинах и ресторанах, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
"Хотя согласно данным минтуризма число туристов растет, на рынках доминирует мнение, что туристы есть, а торговли нет. Основная тому причина - изменение привычек туристов в том, что касается расходов. Отели сегмента "люкс", может быть, и заполнены, но рестораны, магазины и развлекательные центры за их пределами по сути пустуют. Чрезмерный рост цен, особенно в мегаполисах и на курортах, снижает желание туристов выходить из отелей, что приводит к потере доходов всеми - от мелких лавок до крупных ТЦ", - заявил Санджар.
Еще одна структурная проблема - система "все включено". Она, по словам эксперта, ограничивает число туристов, выходящих за пределы отеля.
"Прибавьте к этому тот факт, что цены в магазинах вне отелей кажутся высокими и для местных жителей, и для туристов, в итоге неизбежно, что иностранный турист не будет покидать гостиницу", - отметил Санджар.
По его словам, значительные потери несут и рестораны, и магазины, многие торговцы не могут погасить долги.
Доходы Турции от туризма за первую половину 2025 года стали рекордными, превысив 25,7 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма. Турцию за шесть месяцев посетили более 21,3 миллиона иностранных туристов, что на 1,1% хуже показателей 2024 года. Если учитывать также прибывших в страну постоянно проживающих за границей турок-туристов, то показатели этого года почти на 1% лучше 2024 года.
Турецкие власти вовсю работают над привлечением на курорты как можно более обеспеченных туристов, заявил в октябре директор по маркетингу Агентства по развитию и продвижению туризма (TGA) Алиджан Демир. Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
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ТУРЦИЯТуризмтуристыценыPegas TouristikОбщество
 
 
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