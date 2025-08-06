https://1prime.ru/20250806/turtsiya-860383114.html

СМИ сообщили об "оживлении" шопинг-туризма в Турции

СМИ сообщили об "оживлении" шопинг-туризма в Турции - 06.08.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили об "оживлении" шопинг-туризма в Турции

Медицинский туризм в Турции, имевший тенденцию к росту популярности в последние годы, переживает регресс в отличие от шопинг-туризма, который "оживился" на фоне | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T14:10+0300

2025-08-06T14:10+0300

2025-08-06T14:10+0300

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АНКАРА, 6 авг – ПРАЙМ. Медицинский туризм в Турции, имевший тенденцию к росту популярности в последние годы, переживает регресс в отличие от шопинг-туризма, который "оживился" на фоне обесценивания курса национальной валюты – лиры, пишет газета Ekonomim. Годовая инфляция в Турции в июле снизилась с 35,05% (в июне) до 33,52%, сообщил Институт статистики республики. Группа независимых экономистов ENAG сообщала, что индекс потребительских цен в июле вырос на 3,75%. За последние 12 месяцев рост составил 65,15%. Доллар торгуется на уровне 40,60 по отношению к турецкой лире, согласно данным Центрального банка республики на среду. "По данным Турецкого статистического института, в то время как туризм с целью шопинга, имевший тенденцию к снижению в последние годы, снова начал расти, оздоровительный туризм, имевший тенденцию к росту в последние годы, показал снижение как числа посетителей, так и уровня расходов",- пишет издание. В частности, замедление темпов роста инфляции и повышение обменных курсов, которые увеличили покупательную способность иностранных туристов в Турции, оживили интерес к шопинг-туризму. "С другой стороны, недавние скандалы в секторе здравоохранения и атмосфера небезопасности стали одними из определяющих факторов снижения спроса на оздоровительный туризм, - говорится в статье. В этом году из-за скандалов, приведших к гибели людей, произошел серьезный спад в сфере медицинского туризма. За январь-июнь на 68 тысяч человек сократилось количество таких туристов, с 801 тысячи до 733 тысяч. Этот спад не ограничился количеством таких туристов и отразился также на их экономическом вкладе, добавляет издание. Параллельно с этими событиями число туристов, прибывших на шопинг в январе-июне, увеличилось на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 1 миллиона 855 тысяч, а его доля в общем числе туристов выросла с 5,4 процента до 5,6 процента, уточняет Ekonomim. По данным турецкого министерства культуры и туризма, за полгода Турцию посетили более 2,6 миллиона россиян, они заняли по этому показателю первое место, однако эта цифра почти на 3% хуже показателей 2024 года.

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туризм, бизнес, турция, лира