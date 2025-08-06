Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили об "оживлении" шопинг-туризма в Турции - 06.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250806/turtsiya-860383114.html
СМИ сообщили об "оживлении" шопинг-туризма в Турции
СМИ сообщили об "оживлении" шопинг-туризма в Турции - 06.08.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили об "оживлении" шопинг-туризма в Турции
Медицинский туризм в Турции, имевший тенденцию к росту популярности в последние годы, переживает регресс в отличие от шопинг-туризма, который "оживился" на фоне | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T14:10+0300
2025-08-06T14:10+0300
экономика
туризм
бизнес
турция
лира
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/52/841385229_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_b3598463864a93b914348af13b477701.jpg
АНКАРА, 6 авг – ПРАЙМ. Медицинский туризм в Турции, имевший тенденцию к росту популярности в последние годы, переживает регресс в отличие от шопинг-туризма, который "оживился" на фоне обесценивания курса национальной валюты – лиры, пишет газета Ekonomim. Годовая инфляция в Турции в июле снизилась с 35,05% (в июне) до 33,52%, сообщил Институт статистики республики. Группа независимых экономистов ENAG сообщала, что индекс потребительских цен в июле вырос на 3,75%. За последние 12 месяцев рост составил 65,15%. Доллар торгуется на уровне 40,60 по отношению к турецкой лире, согласно данным Центрального банка республики на среду. "По данным Турецкого статистического института, в то время как туризм с целью шопинга, имевший тенденцию к снижению в последние годы, снова начал расти, оздоровительный туризм, имевший тенденцию к росту в последние годы, показал снижение как числа посетителей, так и уровня расходов",- пишет издание. В частности, замедление темпов роста инфляции и повышение обменных курсов, которые увеличили покупательную способность иностранных туристов в Турции, оживили интерес к шопинг-туризму. "С другой стороны, недавние скандалы в секторе здравоохранения и атмосфера небезопасности стали одними из определяющих факторов снижения спроса на оздоровительный туризм, - говорится в статье. В этом году из-за скандалов, приведших к гибели людей, произошел серьезный спад в сфере медицинского туризма. За январь-июнь на 68 тысяч человек сократилось количество таких туристов, с 801 тысячи до 733 тысяч. Этот спад не ограничился количеством таких туристов и отразился также на их экономическом вкладе, добавляет издание. Параллельно с этими событиями число туристов, прибывших на шопинг в январе-июне, увеличилось на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 1 миллиона 855 тысяч, а его доля в общем числе туристов выросла с 5,4 процента до 5,6 процента, уточняет Ekonomim. По данным турецкого министерства культуры и туризма, за полгода Турцию посетили более 2,6 миллиона россиян, они заняли по этому показателю первое место, однако эта цифра почти на 3% хуже показателей 2024 года.
https://1prime.ru/20250806/postavki-860362952.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/52/841385229_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3da6b17c9ed6ac8f067bd6fc320d99cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, турция, лира
Экономика, Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ, ЛИРА
14:10 06.08.2025
 
СМИ сообщили об "оживлении" шопинг-туризма в Турции

Ekonomim: шоминг-туризм в Турции снова начал расти на фоне обесценивания лиры

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 6 авг – ПРАЙМ. Медицинский туризм в Турции, имевший тенденцию к росту популярности в последние годы, переживает регресс в отличие от шопинг-туризма, который "оживился" на фоне обесценивания курса национальной валюты – лиры, пишет газета Ekonomim.
Годовая инфляция в Турции в июле снизилась с 35,05% (в июне) до 33,52%, сообщил Институт статистики республики. Группа независимых экономистов ENAG сообщала, что индекс потребительских цен в июле вырос на 3,75%. За последние 12 месяцев рост составил 65,15%. Доллар торгуется на уровне 40,60 по отношению к турецкой лире, согласно данным Центрального банка республики на среду.
"По данным Турецкого статистического института, в то время как туризм с целью шопинга, имевший тенденцию к снижению в последние годы, снова начал расти, оздоровительный туризм, имевший тенденцию к росту в последние годы, показал снижение как числа посетителей, так и уровня расходов",- пишет издание.
В частности, замедление темпов роста инфляции и повышение обменных курсов, которые увеличили покупательную способность иностранных туристов в Турции, оживили интерес к шопинг-туризму.
"С другой стороны, недавние скандалы в секторе здравоохранения и атмосфера небезопасности стали одними из определяющих факторов снижения спроса на оздоровительный туризм, - говорится в статье.
В этом году из-за скандалов, приведших к гибели людей, произошел серьезный спад в сфере медицинского туризма. За январь-июнь на 68 тысяч человек сократилось количество таких туристов, с 801 тысячи до 733 тысяч. Этот спад не ограничился количеством таких туристов и отразился также на их экономическом вкладе, добавляет издание.
Параллельно с этими событиями число туристов, прибывших на шопинг в январе-июне, увеличилось на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 1 миллиона 855 тысяч, а его доля в общем числе туристов выросла с 5,4 процента до 5,6 процента, уточняет Ekonomim.
По данным турецкого министерства культуры и туризма, за полгода Турцию посетили более 2,6 миллиона россиян, они заняли по этому показателю первое место, однако эта цифра почти на 3% хуже показателей 2024 года.
Производство ремесленного шоколада MaRussia в Тамбове - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
Поставки шоколада из Турции в Россию выросли вдвое в июне
06:32
 
ЭкономикаТуризмБизнесТУРЦИЯЛИРА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала