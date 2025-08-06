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Южная Корея и США проводят совместные учения морской пехоты
Южная Корея и США проводят совместные учения морской пехоты - 06.08.2025, ПРАЙМ
Южная Корея и США проводят совместные учения морской пехоты
Корпуса морской пехоты Республики Корея и США проводят совместные учения на Корейском полуострове, передает агентство Рёнхап со ссылкой на корпус морской пехоты | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T12:12+0300
2025-08-06T12:12+0300
2025-08-06T12:12+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Корпуса морской пехоты Республики Корея и США проводят совместные учения на Корейском полуострове, передает агентство Рёнхап со ссылкой на корпус морской пехоты Южной Кореи. По данным агентства, учения проходят с середины июля и продлятся до середины августа. "Нынешние корейско-американские учения морской пехоты на Корейском полуострове нацелены на усовершенствование оперативных возможностей и навыков выполнения совместных стратегических действий", - говорится в сообщении Рёнхап. Агентство пояснило, что учения проходят вблизи южнокорейских городов Кимпхо, Пхохан, Пхочхон, Тондучхон и на острове Канхвадо. В маневрах задействованы около 2,5 тысяч военных, в том числе 1,5 тысячи американских морских пехотинцев, обычно дислоцированных на японском острове Окинава. По данным Рёнхап, военные отрабатывают в том числе высадку десантных батальонов. Подобные учения прошли рядом с городом Пхохан с задействованием военной техники - гусеничной плавающей машины KAAV, транспортных вертолетов MUH-1 Marineon и CH-47 Chinook. В то же время в Кимпхо и Тондучхоне был отработан процесс обезвреживания неразорвавшихся снарядов и ликвидации оружия массового поражения, а в Пхочхоне прошли инженерные учения и обучение медицинских подразделений оказанию помощи раненным на поле боя. Значительное внимание военные уделили и применению беспилотных технологий - в ходе некоторых тактических маневров были задействованы дроны и специальные роботы. Командир батальона американского корпуса морской пехоты Дейвис Гудинг отметил, что нынешние учения символизируют силу альянса США и Южной Кореи, и добавил, что войска готовы в любой момент провести совместную операцию для обеспечения мира на Корейском полуострове.
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общество , сша, южная корея
Политика, Общество , США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Южная Корея и США проводят совместные учения морской пехоты
Ренхап: Корея и США проводят совместные учения на Корейском полуострове
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Корпуса морской пехоты Республики Корея и США проводят совместные учения на Корейском полуострове, передает агентство Рёнхап со ссылкой на корпус морской пехоты Южной Кореи.
По данным агентства, учения проходят с середины июля и продлятся до середины августа.
"Нынешние корейско-американские учения морской пехоты на Корейском полуострове нацелены на усовершенствование оперативных возможностей и навыков выполнения совместных стратегических действий", - говорится в сообщении Рёнхап.
Агентство пояснило, что учения проходят вблизи южнокорейских городов Кимпхо, Пхохан, Пхочхон, Тондучхон и на острове Канхвадо. В маневрах задействованы около 2,5 тысяч военных, в том числе 1,5 тысячи американских морских пехотинцев, обычно дислоцированных на японском острове Окинава.
По данным Рёнхап, военные отрабатывают в том числе высадку десантных батальонов. Подобные учения прошли рядом с городом Пхохан с задействованием военной техники - гусеничной плавающей машины KAAV, транспортных вертолетов MUH-1 Marineon и CH-47 Chinook.
В то же время в Кимпхо и Тондучхоне был отработан процесс обезвреживания неразорвавшихся снарядов и ликвидации оружия массового поражения, а в Пхочхоне прошли инженерные учения и обучение медицинских подразделений оказанию помощи раненным на поле боя.
Значительное внимание военные уделили и применению беспилотных технологий - в ходе некоторых тактических маневров были задействованы дроны и специальные роботы.
Командир батальона американского корпуса морской пехоты Дейвис Гудинг отметил, что нынешние учения символизируют силу альянса США и Южной Кореи, и добавил, что войска готовы в любой момент провести совместную операцию для обеспечения мира на Корейском полуострове.
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