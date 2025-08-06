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ЕС отменит пошлины на некоторые американские удобрения, пишут СМИ

ЕС отменит пошлины на некоторые американские удобрения, пишут СМИ - 06.08.2025, ПРАЙМ

ЕС отменит пошлины на некоторые американские удобрения, пишут СМИ

ЕС отменит пошлины на некоторые удобрения из США для замены российского импорта, сообщает издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленного европейского... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T12:03+0300

2025-08-06T12:03+0300

2025-08-06T12:03+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. ЕС отменит пошлины на некоторые удобрения из США для замены российского импорта, сообщает издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. "Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что Брюссель снизит пошлины на некоторые американские удобрения до нуля, чтобы заменить российский импорт", - пишет издание. Само издание отмечает, что, в частности, ЕС мог бы отменить пошлины на производимый в США аммиак в рамках торговой сделки, о которой объявили стороны 27 июля. В то же время оно указывает, что источник в ЕС не уточнил, будут ли отменены пошлины на американский аммиак. По данным Euractiv, объем импортируемого из США в ЕС аммиака вырос с 17,8 тысячи тонн в 2019 году до 141,8 тысячи тонн в 2024 году. Издание отмечает, что европейские военные компании сталкиваются с проблемами из-за подорожания производства аммиака в ЕС на фоне высоких цен на газ на континенте. Лидеры оборонной индустрии ЕС предупреждают, что обещанное в ЕС наращивание военного производства не произойдет без оживления европейской химической индустрии, заключает Euractiv.

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ес, сша, удобрения, пошлины