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Самолет, на котором может находиться Уиткофф, прибыл в Россию
Самолет, на котором может находиться Уиткофф, прибыл в Россию - 06.08.2025, ПРАЙМ
Самолет, на котором может находиться Уиткофф, прибыл в Россию
Самолёт того же типа, которым пользуется спецпосланник президента США Стив Уиткофф, сел в подмосковном аэропорту "Внуково" на фоне сведений о его планирующемся... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T07:54+0300
2025-08-06T07:54+0300
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политика
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Самолёт того же типа, которым пользуется спецпосланник президента США Стив Уиткофф, сел в подмосковном аэропорту "Внуково" на фоне сведений о его планирующемся визите в Россию, передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным Flightradar24, вылетевший из Флориды самолёт Bombardier Global 7500 пересёк границу с РФ около 6.11 мск среды. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал президент США Дональд Трамп. В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию среду или четверг.
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стив уиткофф, сша, россия, аэропорт внуково, визит
Политика, Стив Уиткофф, США, РОССИЯ, аэропорт Внуково, визит
Самолет, на котором может находиться Уиткофф, прибыл в Россию
Самолет, на борту которого может быть Уиткофф, прибыл в подмосковный "Внуково"
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Самолёт того же типа, которым пользуется спецпосланник президента США Стив Уиткофф, сел в подмосковном аэропорту "Внуково" на фоне сведений о его планирующемся визите в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно данным Flightradar24, вылетевший из Флориды самолёт Bombardier Global 7500 пересёк границу с РФ около 6.11 мск среды.
Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал президент США Дональд Трамп. В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию среду или четверг.
"Убедить Путина". В США выдвинули теорию о цели визита Уиткоффа в Москву