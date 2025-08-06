https://1prime.ru/20250806/uitkoff-860366249.html

Уиткофф и глава РФПИ Дмитриев прогулялись по парку "Зарядье"

Уиткофф и глава РФПИ Дмитриев прогулялись по парку "Зарядье" - 06.08.2025, ПРАЙМ

Уиткофф и глава РФПИ Дмитриев прогулялись по парку "Зарядье"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T08:28+0300

2025-08-06T08:28+0300

2025-08-06T09:53+0300

политика

россия

москва

сша

стив уиткофф

кирилл дмитриев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860365913_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_72e48bffded3ba2a727cfce383c13cf9.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в среду утром прогулялись по парку "Зарядье" в Москве. Об этом агентству РИА Новости заявил источник, близкий к переговорам. "Прогулялись по "Зарядью", - отметил собеседник агентства.Отмечается, что Стороны также провели около полутора часов в ресторане, после чего прошлись по парку, посетив смотровую площадку и осмотрев виды столицы. Как передает корреспондент РИА Новости, Дмитриев и Уиткофф ведут беседу в хорошем настроении, их сопровождает охрана.Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.

https://1prime.ru/20250806/uitkoff-860364154.html

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, сша, стив уиткофф, кирилл дмитриев