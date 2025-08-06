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Уиткофф и глава РФПИ Дмитриев прогулялись по парку "Зарядье"
Уиткофф и глава РФПИ Дмитриев прогулялись по парку "Зарядье" - 06.08.2025, ПРАЙМ
Уиткофф и глава РФПИ Дмитриев прогулялись по парку "Зарядье"
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T08:28+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в среду утром прогулялись по парку "Зарядье" в Москве. Об этом агентству РИА Новости заявил источник, близкий к переговорам. "Прогулялись по "Зарядью", - отметил собеседник агентства.Отмечается, что Стороны также провели около полутора часов в ресторане, после чего прошлись по парку, посетив смотровую площадку и осмотрев виды столицы. Как передает корреспондент РИА Новости, Дмитриев и Уиткофф ведут беседу в хорошем настроении, их сопровождает охрана.Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев
Уиткофф и глава РФПИ Дмитриев прогулялись по парку "Зарядье"
Источник: Уиткофф и Дмитриев прогулялись по парку "Зарядье" в Москве
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в среду утром прогулялись по парку "Зарядье" в Москве. Об этом агентству РИА Новости заявил источник, близкий к переговорам.
"Прогулялись по "Зарядью", - отметил собеседник агентства.
Отмечается, что Стороны также провели около полутора часов в ресторане, после чего прошлись по парку, посетив смотровую площадку и осмотрев виды столицы. Как передает корреспондент РИА Новости, Дмитриев и Уиткофф ведут беседу в хорошем настроении, их сопровождает охрана.
Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.
Самолет, на котором может находиться Уиткофф, прибыл в Россию