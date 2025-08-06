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Слуцкий оценил итоги визита Уиткоффа
Слуцкий оценил итоги визита Уиткоффа - 06.08.2025, ПРАЙМ
Слуцкий оценил итоги визита Уиткоффа
Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ важен и своевременен, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T18:31+0300
2025-08-06T18:31+0300
2025-08-06T18:31+0300
политика
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ важен и своевременен, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В среду в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Стороны обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и РФ, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он добавил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, соответствующие сигналы, в свою очередь, получены и от американского президента Дональда Трампа. "Диалог - основная составляющая как процесса восстановления российско-американских отношений, так и процесса кризисного урегулирования. С этой точки зрения визит спецпредставителя президента США, безусловно, важен и своевременен", - сказал агентству Слуцкий. Депутат отметил, что на повестке встречи были самые серьезные вопросы. "Переданы, как сообщили в Кремле, соответствующие сигналы, но о характере итогов можно будет судить, исходя из дальнейшего развития событий", - заключил Слуцкий.
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стив уиткофф, владимир путин, переговоры, леонид слуцкий, мнение
Политика, Стив Уиткофф, Владимир Путин, переговоры, Леонид Слуцкий, мнение
Слуцкий оценил итоги визита Уиткоффа
Слуцкий: визит Уиткоффа в Россию важен и своевременен
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ важен и своевременен, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В среду в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Стороны обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и РФ, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он добавил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, соответствующие сигналы, в свою очередь, получены и от американского президента Дональда Трампа.
"Диалог - основная составляющая как процесса восстановления российско-американских отношений, так и процесса кризисного урегулирования. С этой точки зрения визит спецпредставителя президента США, безусловно, важен и своевременен", - сказал агентству Слуцкий.
Депутат отметил, что на повестке встречи были самые серьезные вопросы.
"Переданы, как сообщили в Кремле, соответствующие сигналы, но о характере итогов можно будет судить, исходя из дальнейшего развития событий", - заключил Слуцкий.
Глава РФПИ сделал заявление по итогам встречи Путина с Уиткоффом