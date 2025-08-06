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"Сценарий исключает". В США выяснили, что ждет Россию и Украину
"Сценарий исключает". В США выяснили, что ждет Россию и Украину - 06.08.2025, ПРАЙМ
"Сценарий исключает". В США выяснили, что ждет Россию и Украину
Украинский кризис с большой долей вероятности закончится грузинским сценарием. Об этом в материале для Weapons and Strategy написал экс-помощник заместителя... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T09:06+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Украинский кризис с большой долей вероятности закончится грузинским сценарием. Об этом в материале для Weapons and Strategy написал экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен."Этот сценарий исключает как присутствие иностранных войск, так и предоставление гарантий безопасности, включая финансовые", - написал он со ссылкой на краткое исследование под названием "Финал российско-украинского конфликта и будущее Европы" от банка JPMorgan Chase.Брайен отметил, что сценарий также может включать в себя финансирование восстановления страны, но без изъятия замороженных активов России. Кроме того, в случае такого рода сценария Украина не сможет стать членом ни ЕС, ни НАТО. Эксперт также подчеркнул, что в грузинском варианте событий Украина неизбежно вернется на орбиту России.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
"Сценарий исключает". В США выяснили, что ждет Россию и Украину
Брайен: конфликт на Украине может закончиться грузинским сценарием
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ.
Украинский кризис с большой долей вероятности закончится грузинским сценарием. Об этом в материале для Weapons and Strategy
написал экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.
"Этот сценарий исключает как присутствие иностранных войск, так и предоставление гарантий безопасности, включая финансовые", - написал он со ссылкой на краткое исследование под названием "Финал российско-украинского конфликта и будущее Европы" от банка JPMorgan Chase.
Брайен отметил, что сценарий также может включать в себя финансирование восстановления страны, но без изъятия замороженных активов России. Кроме того, в случае такого рода сценария Украина не сможет стать членом ни ЕС, ни НАТО.
Эксперт также подчеркнул, что в грузинском варианте событий Украина неизбежно вернется на орбиту России.
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