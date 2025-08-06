https://1prime.ru/20250806/ukraina-860367483.html

"Сценарий исключает". В США выяснили, что ждет Россию и Украину

"Сценарий исключает". В США выяснили, что ждет Россию и Украину - 06.08.2025, ПРАЙМ

"Сценарий исключает". В США выяснили, что ждет Россию и Украину

Украинский кризис с большой долей вероятности закончится грузинским сценарием. Об этом в материале для Weapons and Strategy написал экс-помощник заместителя... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T09:06+0300

2025-08-06T09:06+0300

2025-08-06T09:06+0300

политика

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/82384/64/823846453_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_ca8d4e8225371515303bac5163496ee5.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Украинский кризис с большой долей вероятности закончится грузинским сценарием. Об этом в материале для Weapons and Strategy написал экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен."Этот сценарий исключает как присутствие иностранных войск, так и предоставление гарантий безопасности, включая финансовые", - написал он со ссылкой на краткое исследование под названием "Финал российско-украинского конфликта и будущее Европы" от банка JPMorgan Chase.Брайен отметил, что сценарий также может включать в себя финансирование восстановления страны, но без изъятия замороженных активов России. Кроме того, в случае такого рода сценария Украина не сможет стать членом ни ЕС, ни НАТО. Эксперт также подчеркнул, что в грузинском варианте событий Украина неизбежно вернется на орбиту России.

https://1prime.ru/20250806/polsha-860365654.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина