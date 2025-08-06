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"Настроения меняются". СМИ узнали о надвигающихся переменах на Украине - 06.08.2025, ПРАЙМ
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"Настроения меняются". СМИ узнали о надвигающихся переменах на Украине
"Настроения меняются". СМИ узнали о надвигающихся переменах на Украине - 06.08.2025, ПРАЙМ
"Настроения меняются". СМИ узнали о надвигающихся переменах на Украине
Издание The European Conservative сообщает о резкой смене отношения украинцев к режиму Владимира Зеленского и конфликту в стране. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T10:12+0300
2025-08-06T10:12+0300
политика
украина
общество
владимир зеленский
ес
протесты
недовольство
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МОСКВА, 6 авг- ПРАЙМ. Издание The European Conservative сообщает о резкой смене отношения украинцев к режиму Владимира Зеленского и конфликту в стране.Как отмечается в статье, общественное мнение на Украине в отношении боевых действий и администрации Зеленского меняются быстрее, чем киевский режим успевает реагировать."Большая часть гнева, похоже, направлена на сотрудников военкоматов, чье жестокое отношение к призывникам, приведшее в нескольких хорошо задокументированных случаях к гибели людей, недавно было осуждено даже Советом Европы", — говорится в публикации.При этом отмечается, что Евросоюз продолжает отмалчиваться по поводу насильственной мобилизации и нарушений прав человека на Украине.В ночь на субботу в Виннице местные женщины попытались штурмом взять городской стадион "Локомотив", куда ранее доставили около сотни мужчин, предположительно для мобилизации. Сообщалось, что их родственники сумели выломать ворота, ведущие на территорию спорткомплекса. По некоторым сведениям, сотрудники полиции и военкомата успели вывести задержанных через другой вход.Силовики применили против протестующих слезоточивый газ. После серии задержаний, в ходе которых были задержаны в том числе женщины и подростки, участники акции стали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес представителей власти и петь гимн Украины. Были предприняты попытки разогнать стихийную демонстрацию. По итогу полиция возбудила уголовное дело против участников протеста.
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украина, общество , владимир зеленский, ес, протесты, недовольство
Политика, УКРАИНА, Общество , Владимир Зеленский, ЕС, протесты, Недовольство
10:12 06.08.2025
 
"Настроения меняются". СМИ узнали о надвигающихся переменах на Украине

European Conservative: украинцев все больше злит Зеленский боевые действия в стране

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
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МОСКВА, 6 авг- ПРАЙМ. Издание The European Conservative сообщает о резкой смене отношения украинцев к режиму Владимира Зеленского и конфликту в стране.
Как отмечается в статье, общественное мнение на Украине в отношении боевых действий и администрации Зеленского меняются быстрее, чем киевский режим успевает реагировать.
"Большая часть гнева, похоже, направлена на сотрудников военкоматов, чье жестокое отношение к призывникам, приведшее в нескольких хорошо задокументированных случаях к гибели людей, недавно было осуждено даже Советом Европы", — говорится в публикации.
При этом отмечается, что Евросоюз продолжает отмалчиваться по поводу насильственной мобилизации и нарушений прав человека на Украине.
В ночь на субботу в Виннице местные женщины попытались штурмом взять городской стадион "Локомотив", куда ранее доставили около сотни мужчин, предположительно для мобилизации. Сообщалось, что их родственники сумели выломать ворота, ведущие на территорию спорткомплекса. По некоторым сведениям, сотрудники полиции и военкомата успели вывести задержанных через другой вход.
Силовики применили против протестующих слезоточивый газ. После серии задержаний, в ходе которых были задержаны в том числе женщины и подростки, участники акции стали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес представителей власти и петь гимн Украины. Были предприняты попытки разогнать стихийную демонстрацию. По итогу полиция возбудила уголовное дело против участников протеста.
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ПолитикаУКРАИНАОбществоВладимир ЗеленскийЕСпротестыНедовольство
 
 
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