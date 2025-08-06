https://1prime.ru/20250806/ukraina-860399738.html

Украина обновила майский антирекорд по остатку газа в хранилищах

Украина обновила майский антирекорд по остатку газа в хранилищах - 06.08.2025, ПРАЙМ

Украина обновила майский антирекорд по остатку газа в хранилищах

Запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли минимума за последние 12 лет, побив предыдущий антирекорд, установленный в мае этого года, сообщила в среду... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T22:28+0300

2025-08-06T22:28+0300

2025-08-06T22:29+0300

энергетика

украина

газохранилища

антирекорд

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/82820/42/828204233_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_5ad99482149c3ceda726b6e6792f4b04.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли минимума за последние 12 лет, побив предыдущий антирекорд, установленный в мае этого года, сообщила в среду украинская консалтинговая компания EXPRO, специализирующаяся на освещении новостей нефтегазовой отрасли. В мае EXPRO сообщала, что запасы газа в хранилищах Украины достигли минимума за 11 лет. Как указано на графике на сайте компании, запасы газа на Украине планово колеблются в течение года: к осени растут, а к лету снижаются. При этом в течение всего 2025 года они значительно отстают от минимума за последние 10 лет. "Нынешние запасы в хранилищах остаются самыми низкими как минимум за последние 12 лет", - говорится в сообщении на сайте консалтинговой компании. Тем не менее, в компании отмечают, что страна постепенно сокращает отставание по сравнению с прошлым годом. В июле оно впервые опустилось ниже 10%. По данным на середину месяца, запасы газа в украинских хранилищах превысили 9 миллиардов кубометров. А к августу показатель превысил 10 миллиардов кубов. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки. Занимавший на тот момент пост украинского премьера Денис Шмыгаль 18 февраля поручил "Нафтогазу Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

https://1prime.ru/20250728/gaz-860022370.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, газохранилища, антирекорд, газ