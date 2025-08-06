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В Швейцарии подсчитали сумму страховых убытков от стихийных бедствий в мире

В Швейцарии подсчитали сумму страховых убытков от стихийных бедствий в мире - 06.08.2025, ПРАЙМ

В Швейцарии подсчитали сумму страховых убытков от стихийных бедствий в мире

Глобальные страховые убытки от стихийных бедствий могут превысить 150 миллиардов долларов в текущем году, предварительно 80 миллиардов уже пришлось на первое... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T16:29+0300

2025-08-06T16:29+0300

2025-08-06T16:29+0300

экономика

швейцария

страхование

ущерб

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Глобальные страховые убытки от стихийных бедствий могут превысить 150 миллиардов долларов в текущем году, предварительно 80 миллиардов уже пришлось на первое полугодие, главным образом за счет пожаров и ураганов в Северной Атлантике, говорится в прогнозе швейцарской перестраховочной компании Swiss Re. "В связи с продолжающимся сезоном ураганов и сезоном пожаров в Северной Атлантике, застрахованные убытки в 2025 году (в мире - ред.) могут превысить прогноз Swiss Re Institute в 150 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. По предварительной оценке, глобальный застрахованный ущерб от природных катастроф в первом полугодии достиг 80 миллиардов долларов, что почти вдвое больше 10-летнего среднего уровня, отмечается в релизе. С учетом того, что во втором полугодии активность стихийных бедствий обычно выше, общие застрахованные убытки в текущем году могут превысить прогноз, говорится в сообщении. На пожары в Калифорнии пришлось при этом застрахованных убытков на 40 миллиардов - это самое высокое значение для пожара за время наблюдений, указывает компания. Также убытки от ураганов в первом полугодии составили 31 миллиард долларов, что ниже ожидаемых 35 миллиардов, но эта категория по-прежнему остается главным фактором риска для застрахованных убытков от стихийных бедствий, заключили в компании.

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швейцария, страхование, ущерб