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В Швейцарии подсчитали сумму страховых убытков от стихийных бедствий в мире
В Швейцарии подсчитали сумму страховых убытков от стихийных бедствий в мире - 06.08.2025, ПРАЙМ
В Швейцарии подсчитали сумму страховых убытков от стихийных бедствий в мире
Глобальные страховые убытки от стихийных бедствий могут превысить 150 миллиардов долларов в текущем году, предварительно 80 миллиардов уже пришлось на первое... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T16:29+0300
2025-08-06T16:29+0300
2025-08-06T16:29+0300
экономика
швейцария
страхование
ущерб
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Глобальные страховые убытки от стихийных бедствий могут превысить 150 миллиардов долларов в текущем году, предварительно 80 миллиардов уже пришлось на первое полугодие, главным образом за счет пожаров и ураганов в Северной Атлантике, говорится в прогнозе швейцарской перестраховочной компании Swiss Re. "В связи с продолжающимся сезоном ураганов и сезоном пожаров в Северной Атлантике, застрахованные убытки в 2025 году (в мире - ред.) могут превысить прогноз Swiss Re Institute в 150 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. По предварительной оценке, глобальный застрахованный ущерб от природных катастроф в первом полугодии достиг 80 миллиардов долларов, что почти вдвое больше 10-летнего среднего уровня, отмечается в релизе. С учетом того, что во втором полугодии активность стихийных бедствий обычно выше, общие застрахованные убытки в текущем году могут превысить прогноз, говорится в сообщении. На пожары в Калифорнии пришлось при этом застрахованных убытков на 40 миллиардов - это самое высокое значение для пожара за время наблюдений, указывает компания. Также убытки от ураганов в первом полугодии составили 31 миллиард долларов, что ниже ожидаемых 35 миллиардов, но эта категория по-прежнему остается главным фактором риска для застрахованных убытков от стихийных бедствий, заключили в компании.
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швейцария, страхование, ущерб
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, страхование, ущерб
В Швейцарии подсчитали сумму страховых убытков от стихийных бедствий в мире
Swiss Re: страховой ущерб от стихийных бедствий в мире может превысить $150 млрд
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Глобальные страховые убытки от стихийных бедствий могут превысить 150 миллиардов долларов в текущем году, предварительно 80 миллиардов уже пришлось на первое полугодие, главным образом за счет пожаров и ураганов в Северной Атлантике, говорится в прогнозе швейцарской перестраховочной компании Swiss Re.
"В связи с продолжающимся сезоном ураганов и сезоном пожаров в Северной Атлантике, застрахованные убытки в 2025 году (в мире - ред.) могут превысить прогноз Swiss Re Institute в 150 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
По предварительной оценке, глобальный застрахованный ущерб от природных катастроф в первом полугодии достиг 80 миллиардов долларов, что почти вдвое больше 10-летнего среднего уровня, отмечается в релизе.
С учетом того, что во втором полугодии активность стихийных бедствий обычно выше, общие застрахованные убытки в текущем году могут превысить прогноз, говорится в сообщении.
На пожары в Калифорнии пришлось при этом застрахованных убытков на 40 миллиардов - это самое высокое значение для пожара за время наблюдений, указывает компания.
Также убытки от ураганов в первом полугодии составили 31 миллиард долларов, что ниже ожидаемых 35 миллиардов, но эта категория по-прежнему остается главным фактором риска для застрахованных убытков от стихийных бедствий, заключили в компании.
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