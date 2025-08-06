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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 августа
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 августа - 06.08.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 1,29 копейки - до 11,1165 рубля, курс доллара - на 14,24 копейки, до 80,1914 рубля, евро | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T17:41+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 1,29 копейки - до 11,1165 рубля, курс доллара - на 14,24 копейки, до 80,1914 рубля, евро - на 49,78 копейки, до 93,0072 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, юань, доллар, евро
Экономика, Банк России, юань, доллар, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 августа
Официальный курс юаня на четверг - 11,12 руб, доллара - 80,19 руб, евро - 93,01 руб
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 1,29 копейки - до 11,1165 рубля, курс доллара - на 14,24 копейки, до 80,1914 рубля, евро - на 49,78 копейки, до 93,0072 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
В ЦБ оценили риски снижения ключевой ставки