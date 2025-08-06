https://1prime.ru/20250806/wildberries-860385806.html
Власти Москвы одобрили строительство небоскреба Wildberries
Власти Москвы одобрили строительство небоскреба Wildberries - 06.08.2025, ПРАЙМ
Власти Москвы одобрили строительство небоскреба Wildberries
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) получила разрешение на строительство почти 400-метрового небоскреба на территории "Москва-Сити". | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T14:45+0300
2025-08-06T14:45+0300
2025-08-06T14:45+0300
wildberries
недвижимость
москва
бизнес
строительство
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_659a79a94002609a22d999b5bc105c55.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) получила разрешение на строительство почти 400-метрового небоскреба на территории "Москва-Сити". Как указывается в сообщении Мосгосстройнадзора, выдано разрешение на строительство 75-этажного бизнеса-центра по адресу: Краснопресненская набережная, земельный участок 16/1. Общая площадь комплекса, занимающего 0,3 гектара, составит 202,6 тысячи квадратных метров, офисы займут 128 тысяч "квадратов". РВБ выступает девелопером проекта. "Небоскреб станет новой штаб-квартирой крупного российского маркетплейса, где смогут работать до 17 тысяч человек. В связи со значительной высотой объекта деловой инфраструктуры и большим числом сотрудников для эффективного перемещения предусмотрены три лифтовые зоны. Всего в здании установят 84 кабины грузоподъемностью от 160 до 1800 килограммов", - указывается в сообщении. В конце 2024 года в Wildberries и Russ рассказали РИА Новости, что выкупают строящееся офисное здание у моста Багратион в районе "Москва-Сити" для своей штаб-квартиры, здание станет самым высоким бизнес-центром в столице (398 метров). А мае 2025 года начался снос вестибюля моста.
https://1prime.ru/20250716/tsaysin-859556214.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_4682d561fb35f39025cb2967473239c2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, недвижимость, москва, бизнес, строительство
Wildberries, Недвижимость, МОСКВА, Бизнес, строительство
Власти Москвы одобрили строительство небоскреба Wildberries
Wildberries & Russ получила разрешение на строительство небоскреба в "Москва-Сити"
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) получила разрешение на строительство почти 400-метрового небоскреба на территории "Москва-Сити".
Как указывается в сообщении Мосгосстройнадзора, выдано разрешение на строительство 75-этажного бизнеса-центра по адресу: Краснопресненская набережная, земельный участок 16/1. Общая площадь комплекса, занимающего 0,3 гектара, составит 202,6 тысячи квадратных метров, офисы займут 128 тысяч "квадратов". РВБ выступает девелопером проекта.
"Небоскреб станет новой штаб-квартирой крупного российского маркетплейса, где смогут работать до 17 тысяч человек. В связи со значительной высотой объекта деловой инфраструктуры и большим числом сотрудников для эффективного перемещения предусмотрены три лифтовые зоны. Всего в здании установят 84 кабины грузоподъемностью от 160 до 1800 килограммов", - указывается в сообщении.
В конце 2024 года в Wildberries и Russ рассказали РИА Новости, что выкупают строящееся офисное здание у моста Багратион в районе "Москва-Сити" для своей штаб-квартиры, здание станет самым высоким бизнес-центром в столице (398 метров). А мае 2025 года начался снос вестибюля моста.
Число продавцов из Китая на платформе Wildberries выросло до шести тысяч