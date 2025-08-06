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Власти Москвы одобрили строительство небоскреба Wildberries - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Власти Москвы одобрили строительство небоскреба Wildberries
Власти Москвы одобрили строительство небоскреба Wildberries - 06.08.2025, ПРАЙМ
Власти Москвы одобрили строительство небоскреба Wildberries
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) получила разрешение на строительство почти 400-метрового небоскреба на территории "Москва-Сити". | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T14:45+0300
2025-08-06T14:45+0300
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недвижимость
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строительство
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries &amp; Russ (РВБ) получила разрешение на строительство почти 400-метрового небоскреба на территории "Москва-Сити". Как указывается в сообщении Мосгосстройнадзора, выдано разрешение на строительство 75-этажного бизнеса-центра по адресу: Краснопресненская набережная, земельный участок 16/1. Общая площадь комплекса, занимающего 0,3 гектара, составит 202,6 тысячи квадратных метров, офисы займут 128 тысяч "квадратов". РВБ выступает девелопером проекта. "Небоскреб станет новой штаб-квартирой крупного российского маркетплейса, где смогут работать до 17 тысяч человек. В связи со значительной высотой объекта деловой инфраструктуры и большим числом сотрудников для эффективного перемещения предусмотрены три лифтовые зоны. Всего в здании установят 84 кабины грузоподъемностью от 160 до 1800 килограммов", - указывается в сообщении. В конце 2024 года в Wildberries и Russ рассказали РИА Новости, что выкупают строящееся офисное здание у моста Багратион в районе "Москва-Сити" для своей штаб-квартиры, здание станет самым высоким бизнес-центром в столице (398 метров). А мае 2025 года начался снос вестибюля моста.
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wildberries, недвижимость, москва, бизнес, строительство
Wildberries, Недвижимость, МОСКВА, Бизнес, строительство
14:45 06.08.2025
 
Власти Москвы одобрили строительство небоскреба Wildberries

Wildberries & Russ получила разрешение на строительство небоскреба в "Москва-Сити"

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) получила разрешение на строительство почти 400-метрового небоскреба на территории "Москва-Сити".
Как указывается в сообщении Мосгосстройнадзора, выдано разрешение на строительство 75-этажного бизнеса-центра по адресу: Краснопресненская набережная, земельный участок 16/1. Общая площадь комплекса, занимающего 0,3 гектара, составит 202,6 тысячи квадратных метров, офисы займут 128 тысяч "квадратов". РВБ выступает девелопером проекта.
"Небоскреб станет новой штаб-квартирой крупного российского маркетплейса, где смогут работать до 17 тысяч человек. В связи со значительной высотой объекта деловой инфраструктуры и большим числом сотрудников для эффективного перемещения предусмотрены три лифтовые зоны. Всего в здании установят 84 кабины грузоподъемностью от 160 до 1800 килограммов", - указывается в сообщении.
В конце 2024 года в Wildberries и Russ рассказали РИА Новости, что выкупают строящееся офисное здание у моста Багратион в районе "Москва-Сити" для своей штаб-квартиры, здание станет самым высоким бизнес-центром в столице (398 метров). А мае 2025 года начался снос вестибюля моста.
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WildberriesНедвижимостьМОСКВАБизнесстроительство
 
 
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