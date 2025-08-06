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Власти Москвы одобрили строительство небоскреба Wildberries

Власти Москвы одобрили строительство небоскреба Wildberries - 06.08.2025, ПРАЙМ

Власти Москвы одобрили строительство небоскреба Wildberries

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) получила разрешение на строительство почти 400-метрового небоскреба на территории "Москва-Сити". | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T14:45+0300

2025-08-06T14:45+0300

2025-08-06T14:45+0300

wildberries

недвижимость

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) получила разрешение на строительство почти 400-метрового небоскреба на территории "Москва-Сити". Как указывается в сообщении Мосгосстройнадзора, выдано разрешение на строительство 75-этажного бизнеса-центра по адресу: Краснопресненская набережная, земельный участок 16/1. Общая площадь комплекса, занимающего 0,3 гектара, составит 202,6 тысячи квадратных метров, офисы займут 128 тысяч "квадратов". РВБ выступает девелопером проекта. "Небоскреб станет новой штаб-квартирой крупного российского маркетплейса, где смогут работать до 17 тысяч человек. В связи со значительной высотой объекта деловой инфраструктуры и большим числом сотрудников для эффективного перемещения предусмотрены три лифтовые зоны. Всего в здании установят 84 кабины грузоподъемностью от 160 до 1800 килограммов", - указывается в сообщении. В конце 2024 года в Wildberries и Russ рассказали РИА Новости, что выкупают строящееся офисное здание у моста Багратион в районе "Москва-Сити" для своей штаб-квартиры, здание станет самым высоким бизнес-центром в столице (398 метров). А мае 2025 года начался снос вестибюля моста.

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