https://1prime.ru/20250806/yadernoe-oruzhie-860366700.html

Мэр Хиросимы призвал к уничтожению ядерного оружия

Мэр Хиросимы призвал к уничтожению ядерного оружия - 06.08.2025, ПРАЙМ

Мэр Хиросимы призвал к уничтожению ядерного оружия

Люди должны осознать чудовищную реальность атомной бомбардировки и приложить усилия для уничтожения ядерного оружия, тогда будет достигнуто взаимное понимание,... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T08:34+0300

2025-08-06T08:34+0300

2025-08-06T08:34+0300

вооружения

япония

хиросима

ядерное оружие

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83645/31/836453135_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_0ea1a70ae71b3597b4a11e8b4a6a7d10.jpg

ТОКИО/ХИРОСИМА, 6 авг – ПРАЙМ. Люди должны осознать чудовищную реальность атомной бомбардировки и приложить усилия для уничтожения ядерного оружия, тогда будет достигнуто взаимное понимание, извинение и примирение, об этом в беседе с РИА Новости в канун 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы сказал мэр города Кадзуми Мацуи. "Говорить, что признание этого (атомной бомбардировки – ред.) ошибкой может стать первым шагом к уничтожению атомного оружия – это теоретический разговор. Если люди предпримут действия для уничтожения ядерного оружия, то признание ошибки и извинения произойдут одновременно", - сказал мэр, отвечая на вопрос РИА Новости о том, почему Япония не требует не то, что извинений со стороны США, но хотя бы признания атомных бомбардировок ошибкой, так как именно такое признание могло бы стать первым шагом к уничтожению ядерного оружия. Собеседник агентства пояснил, что на тех людей, кто подогревает гонку ядерных вооружений, осуждение Хиросимы не повлияет. "Они не знают реального положения вещей вокруг атомной бомбардировки, поэтому считают, что они правы. Поэтому на том и остановятся, что им указали на ошибки их предков. Я считаю, что сколько бы ни требовали извинений, пока это (чудовищная действительность атомной бомбардировки – ред.) не будет понято, никто не сможет извиниться", - подчеркнул мэр. Кадзуми Мацуи относится ко второму поколению "хибакуся" - людей, пострадавших от атомной бомбардировки. Он считает, что президенты США Барак Обама и Джо Байден, посетившие Хиросиму в 2016 и в 2023 годах соответственно, не говорят об извинениях, так как учитывают общественное мнение в США. "По крайней мере, те президенты, кто приезжал в Хиросиму и выступал, сказали, что увидели на самом деле реальность облучения от атомной бомбы и поняли, о чем идет речь. Но при этом, когда они дают комментарии, наверное, держат в голове мнения американского народа, что войну начала Япония, и что хотя есть за что извиняться, как это будет выглядеть, если извиняться в одностороннем порядке. Поэтому они этого (извинений – ред.) не произносят. Но они говорят о том, что идеал – это стремление к миру без ядерного оружия. Это заслуживает высокой оценки", - отметил мэр Хиросимы. Он считает, что прежде всего должно быть понимание того, каковы последствия применения атомного оружия, а затем усилия для его уничтожения. "Сначала нужно понять реальность атомной бомбардировки, а затем, до вопроса: "извиняться" или "не извиняться", приложить усилия для сокращения и уничтожения ядерного оружия, и тогда будет взаимное понимание, извинение и примирение. Вот таким путем хотела бы идти Хиросима", - заявил Кадзуми Мацуи. Парк Мира, где ежегодно проходит церемония памяти жертв бомбардировки, 6 августа 1945 года находился в районе эпицентра. Здесь же сжигали тела погибших. В парке есть братская могила в виде холма с буддисткой пагодой наверху, где покоится прах 70 тысяч неопознанных жертв трагедии. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония Мира". В районе эпицентра сейчас расположен Мемориальный парк Мира и Мемориальный музей Мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.

https://1prime.ru/20250801/magate-860202186.html

япония

хиросима

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

япония, хиросима, ядерное оружие, сша