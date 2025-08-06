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США могли разместить в Британии не менее 20 ядерных бомб, заявили в ICAN
США могли разместить в Британии не менее 20 ядерных бомб, заявили в ICAN - 06.08.2025, ПРАЙМ
США могли разместить в Британии не менее 20 ядерных бомб, заявили в ICAN
США, вероятно, разместили по меньшей мере 20 ядерных бомб B61-12 на главной авиабазе в Восточной Англии Лейкенхит в июле, заявил РИА Новости руководитель отдела | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T21:11+0300
2025-08-06T21:11+0300
2025-08-06T21:11+0300
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ЖЕНЕВА, 6 авг - ПРАЙМ. США, вероятно, разместили по меньшей мере 20 ядерных бомб B61-12 на главной авиабазе в Восточной Англии Лейкенхит в июле, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. В июле издание UK Defence Journal сообщило, что США разместили ядерное оружие в Великобритании на авиабазе Лейкенхит впервые за 17 лет. ICAN подтверждает эту информацию. "Организация NukewatchUK предоставила очень веские доказательства того, что США вернули (в июле – ред.) ядерное оружие на свою главную авиабазу в Восточной Англии Лейкенхит. Учитывая размещенные там самолеты, это почти наверняка ядерные бомбы B61-12. ICAN и другие эксперты предсказывали этот шаг более года после того, как Федерация американских ученых сообщила, что авиабаза модернизируется для хранения этих бомб", - сказал Бернетт. Отвечая на вопрос, сколько боеголовок могло быть развернуто на авиабазе Лейкенхит в июле, он предположил, что не менее двух десятков. "Учитывая чрезвычайную секретность, связанную с ядерным оружием, трудно сказать, сколько боеголовок они развернули. По самым приблизительным оценкам, на данный момент у США около 100 бомб, хранящихся в пяти других государствах НАТО. Вероятно, что в Великобритании их не менее 20", - сказал собеседник агентства. В 1954 году в разгар холодной войны авиабаза Лейкенхит была выбрана одним из объектов размещения американского ядерного оружия, до 2008 года там хранились 110 ядерных бомб, которые были потом вывезены в связи со снижением риска ядерной войны. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В МИД РФ заявляли, что Россия остается открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN ) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своей целью содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.
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сша, великобритания, ядерное оружие, размещение
Политика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ядерное оружие, размещение
США могли разместить в Британии не менее 20 ядерных бомб, заявили в ICAN
ICAN: США могли разместить в июле в Британии не менее 20 ядерных бомб B61-12
ЖЕНЕВА, 6 авг - ПРАЙМ. США, вероятно, разместили по меньшей мере 20 ядерных бомб B61-12 на главной авиабазе в Восточной Англии Лейкенхит в июле, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.
В июле издание UK Defence Journal сообщило, что США разместили ядерное оружие в Великобритании на авиабазе Лейкенхит впервые за 17 лет. ICAN подтверждает эту информацию.
"Организация NukewatchUK предоставила очень веские доказательства того, что США вернули (в июле – ред.) ядерное оружие на свою главную авиабазу в Восточной Англии Лейкенхит. Учитывая размещенные там самолеты, это почти наверняка ядерные бомбы B61-12. ICAN и другие эксперты предсказывали этот шаг более года после того, как Федерация американских ученых сообщила, что авиабаза модернизируется для хранения этих бомб", - сказал Бернетт.
Отвечая на вопрос, сколько боеголовок могло быть развернуто на авиабазе Лейкенхит в июле, он предположил, что не менее двух десятков.
"Учитывая чрезвычайную секретность, связанную с ядерным оружием, трудно сказать, сколько боеголовок они развернули. По самым приблизительным оценкам, на данный момент у США около 100 бомб, хранящихся в пяти других государствах НАТО. Вероятно, что в Великобритании их не менее 20", - сказал собеседник агентства.
В 1954 году в разгар холодной войны авиабаза Лейкенхит была выбрана одним из объектов размещения американского ядерного оружия, до 2008 года там хранились 110 ядерных бомб, которые были потом вывезены в связи со снижением риска ядерной войны.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В МИД РФ заявляли, что Россия остается открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN ) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своей целью содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.
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