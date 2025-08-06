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Юань открыл торги в среду снижением
Юань открыл торги в среду снижением - 06.08.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в среду снижением
Курс китайской валюты в начале торгов среды понижается до 11,09 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T10:03+0300
2025-08-06T10:03+0300
2025-08-06T10:03+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов среды понижается до 11,09 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,09 рубля.
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юань, рынок, торги
Экономика, юань, Рынок, Торги
Юань открыл торги в среду снижением
Курс юаня в начале торгов среды на Московской бирже снижается до 11,09 руб
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов среды понижается до 11,09 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,09 рубля.