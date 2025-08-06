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Юань перешел к росту против рубля на Мосбирже
Юань перешел к росту против рубля на Мосбирже - 06.08.2025, ПРАЙМ
Юань перешел к росту против рубля на Мосбирже
Курс юаня к рублю переходит к росту после символического снижения в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T11:58+0300
2025-08-06T11:58+0300
2025-08-06T11:58+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю переходит к росту после символического снижения в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.52 мск рос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,12 рубля. В самом начале торгов китайская валюта снижалась на 1 копейку. Ожидается плавная девальвация рубля, но политические новости могут вызвать резкий рост волатильности рубля в обе стороны, комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Валютный рынок в ближайшие дни будет ждать новостей от визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и прояснения ситуации с возможными санкциями США. Пока не видим оснований для выхода курса юаня из диапазона 11-11,5 рубля, способного более определенно судить о возможности смены тренда в рубле", - заключает Евгений Локтюхов из ПСБ.
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юань, рубль, рынок, мосбиржа
Экономика, юань, рубль, Рынок, Мосбиржа
Юань перешел к росту против рубля на Мосбирже
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к росту после снижения в начале торгов среды
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю переходит к росту после символического снижения в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.52 мск рос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,12 рубля. В самом начале торгов китайская валюта снижалась на 1 копейку.
Ожидается плавная девальвация рубля, но политические новости могут вызвать резкий рост волатильности рубля в обе стороны, комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Валютный рынок в ближайшие дни будет ждать новостей от визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и прояснения ситуации с возможными санкциями США. Пока не видим оснований для выхода курса юаня из диапазона 11-11,5 рубля, способного более определенно судить о возможности смены тренда в рубле", - заключает Евгений Локтюхов из ПСБ.
ЦБ 5 августа продал на внутреннем рынке юани на 9,7 миллиарда рублей