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Курс юаня на Мосбирже в середине недели продолжает рост к рублю

Курс юаня на Мосбирже в середине недели продолжает рост к рублю - 06.08.2025, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже в середине недели продолжает рост к рублю

Курс китайской валюты к рублю в среду продолжает немного прибавлять третий день подряд, закрепляясь выше отметки 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T17:27+0300

2025-08-06T17:27+0300

2025-08-06T17:27+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду продолжает немного прибавлять третий день подряд, закрепляясь выше отметки 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.14 мск повышался на 2 копейки (+0,2%), до 11,12 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,09-11,14 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,28 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,219 против 7,183 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,85 рубля. РУБЛЬ СЛЕГКА СНИЖАЕТСЯ Юань на Мосбирже в среду плавно повышается третью торговую сессию подряд. Курс закрепляется выше уровня 11,1 рубля после того, как на прошлой неделе устояла психологическая поддержка в районе круглой отметки 11 рублей. "Российская валюта в среду немного не дошла до минимума вторника, после чего слабо скорректировалась вверх, однако этот импульс не получил развития. Рубль несет небольшие потери в середине внутридневного диапазона", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка в среду не меняется и составляет -0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже, как и на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.15 мск росла на 0,9%, до 68,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 98,4 пункта. ПРОГНОЗЫ В целом, курс будет малоподвижен до конца основного торгового дня в ожидании новостей геополитики и начала с 7 августа валютных интервенций, считает из Валерия Попова из ИК "Риком-Траст". "Мы прогнозируем курс доллара в диапазоне 80-81 рубль, евро – в коридоре 92,5-93 рубля, юаня - 11-11,2 рубля к концу дня", - добавляет она. Российская валюта продолжает совершать разнонаправленные движения в узком коридоре, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Для курса юаня он находится в границах 11,03–11,16 рубля. Эта консолидационная динамика свидетельствует о сохранении равновесия на российском валютном рынке. Пока не наблюдается признаков его устойчивого нарушения, поэтому данная консолидация может сохраняться на краткосрочном горизонте", - полагает он.

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юань, рубль, мосбиржа, рынок, торги