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В ЮАР выступили против инициативы об особом доступе США к минералам страны

В ЮАР выступили против инициативы об особом доступе США к минералам страны - 06.08.2025, ПРАЙМ

В ЮАР выступили против инициативы об особом доступе США к минералам страны

Власти ЮАР выступают против инициативы крупнейшей горнодобывающей компании страны Sibanye Stillwater о предоставлении особого доступа США к южноафриканским... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T14:35+0300

2025-08-06T14:35+0300

2025-08-06T14:35+0300

юар

минералы

промышленность

сша

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Власти ЮАР выступают против инициативы крупнейшей горнодобывающей компании страны Sibanye Stillwater о предоставлении особого доступа США к южноафриканским минералам, заявил министр минеральных и нефтяных ресурсов ЮАР Гведе Манташе. Агентство указывает, что соответствующий план был подготовлен гендиректором Sibanye Stillwater Нилом Форманом, а также членом ее совета директором Риком Менеллом перед встречей президента ЮАР Сирила Рамафосы с президентом США Дональдом Трампом 21 мая. "Я говорил с людьми, которые составляли (этот план – ред.). Они не поговорили с нами, и речи не может быть о том, чтобы заниматься добычей (без мнения министерства и других игроков индустрии – ред.)… Мы не хотим стратегии по критическим минералам для США. Мы хотим широкоохватную стратегию для всех", - заявил Манташе агентству Блумберг. Агентство напоминает, что ранее Манташе высказался за приостановку поставок минералов в США в качестве ответа на остановку помощи со стороны Штатов.

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юар, минералы, промышленность, сша