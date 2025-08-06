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В ЮАР выступили против инициативы об особом доступе США к минералам страны
В ЮАР выступили против инициативы об особом доступе США к минералам страны - 06.08.2025, ПРАЙМ
В ЮАР выступили против инициативы об особом доступе США к минералам страны
Власти ЮАР выступают против инициативы крупнейшей горнодобывающей компании страны Sibanye Stillwater о предоставлении особого доступа США к южноафриканским... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T14:35+0300
2025-08-06T14:35+0300
2025-08-06T14:35+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Власти ЮАР выступают против инициативы крупнейшей горнодобывающей компании страны Sibanye Stillwater о предоставлении особого доступа США к южноафриканским минералам, заявил министр минеральных и нефтяных ресурсов ЮАР Гведе Манташе. Агентство указывает, что соответствующий план был подготовлен гендиректором Sibanye Stillwater Нилом Форманом, а также членом ее совета директором Риком Менеллом перед встречей президента ЮАР Сирила Рамафосы с президентом США Дональдом Трампом 21 мая. "Я говорил с людьми, которые составляли (этот план – ред.). Они не поговорили с нами, и речи не может быть о том, чтобы заниматься добычей (без мнения министерства и других игроков индустрии – ред.)… Мы не хотим стратегии по критическим минералам для США. Мы хотим широкоохватную стратегию для всех", - заявил Манташе агентству Блумберг. Агентство напоминает, что ранее Манташе высказался за приостановку поставок минералов в США в качестве ответа на остановку помощи со стороны Штатов.
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ЮАР, минералы, Промышленность, США
В ЮАР выступили против инициативы об особом доступе США к минералам страны
Министр Манташе: власти ЮАР против инициативы об особом доступе США к местным минералам
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Власти ЮАР выступают против инициативы крупнейшей горнодобывающей компании страны Sibanye Stillwater о предоставлении особого доступа США к южноафриканским минералам, заявил министр минеральных и нефтяных ресурсов ЮАР Гведе Манташе.
Агентство указывает, что соответствующий план был подготовлен гендиректором Sibanye Stillwater Нилом Форманом, а также членом ее совета директором Риком Менеллом перед встречей президента ЮАР Сирила Рамафосы с президентом США Дональдом Трампом 21 мая.
"Я говорил с людьми, которые составляли (этот план – ред.). Они не поговорили с нами, и речи не может быть о том, чтобы заниматься добычей (без мнения министерства и других игроков индустрии – ред.)… Мы не хотим стратегии по критическим минералам для США. Мы хотим широкоохватную стратегию для всех", - заявил Манташе агентству Блумберг.
Агентство напоминает, что ранее Манташе высказался за приостановку поставок минералов в США в качестве ответа на остановку помощи со стороны Штатов.
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