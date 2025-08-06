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За режимом Санду в Молдавии стоят "подсадные игроки", заявила Захарова

За режимом Санду в Молдавии стоят "подсадные игроки", заявила Захарова - 06.08.2025, ПРАЙМ

За режимом Санду в Молдавии стоят "подсадные игроки", заявила Захарова

Обвинять избирателей Молдавии в том, что они сами выбрали режим Майи Санду, это все равно что обвинять жертву карточных шулеров в проигрыше, заявила официальный | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T11:02+0300

2025-08-06T11:02+0300

2025-08-06T11:02+0300

политика

молдавия

майя санду

евгения гуцул

мид рф

мария захарова

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Обвинять избирателей Молдавии в том, что они сами выбрали режим Майи Санду, это все равно что обвинять жертву карточных шулеров в проигрыше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это как с шулером. Проиграл же. Ну ты ж проиграл. Это же шулер перед тобой. Это же крапленые карты. Они же меченые. Это же подсадные игроки", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik, отвечая на вопрос ведущего, можно ли обвинять избирателей Молдавии, что они сами выбрали этот режим. "Какая же это игра? Какой же это выигрыш? Это обман. Это - обман, потому что за этим за всем стоят западные - даже не только деньги... Самое главное - стоит идеология Запада... Идеология стягивания Молдавии в разрушительный суховей, который организовали западники, натовцы для постсоветского пространства", - сказала она. Официальный представитель МИД РФ отметила, что для воплощения подобной идеологии Западу нужны проводники. "Что, Молдавия первая? Нет, конечно. Что, она последняя? Нет, конечно. Таких кукушат, я их так называю, подброшено немало. Один из ярчайших примеров - это (бывший президент Грузии) Саакашвили. Обманули (избирателей), привели, подкинули. Вот лучше всего слово - подброшен, подкинут. Можно еще сказать "заложенная мина", - добавила Захарова. Она добавила, что режим Санду уничтожает демократию в Молдавии. Районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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молдавия, майя санду, евгения гуцул, мид рф, мария захарова