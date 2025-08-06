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"Без ядерной войны". Раскрыто, как Запад планирует победить Россию - 06.08.2025, ПРАЙМ
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"Без ядерной войны". Раскрыто, как Запад планирует победить Россию
"Без ядерной войны". Раскрыто, как Запад планирует победить Россию - 06.08.2025, ПРАЙМ
"Без ядерной войны". Раскрыто, как Запад планирует победить Россию
Запад ищет новых прокси, способных заменить Украину на поле боя, и готовит провокации, чтобы сделать неизбежной войну, которой опасаются прибалтийские страны и... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T18:27+0300
2025-08-06T18:27+0300
политика
запад
прокси
война
россия
экспертное мнение
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Запад ищет новых прокси, способных заменить Украину на поле боя, и готовит провокации, чтобы сделать неизбежной войну, которой опасаются прибалтийские страны и Польша. Такое мнение высказал политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, чьи слова передает издание "Военное дело". Он отметил, что в недалеком прошлом страны, выражавши полную готовность стать "новыми украинами, направо и налево рассказывали, как будут побеждать Россию, но как увидели, что никто и не думает спасать саму Украину, то "сначала поляки, а через пару лет и эстонцы стали говорить, что они, конечно, готовы воевать с Россией", но только США должны гарантировать им масштабную военную поддержку - то есть тут же захотели, чтобы с Российской Федерацией воевали Соединенные Штаты, а не они. "Именно этого в Вашингтоне точно не хотят", - отметил Ищенко, добавив, что американских союзников - Францию и Великобританию - может устроить тоже только прокси-война.И не случайно, что западные страны в настоящий момент призывают к прекращению огня на Украине, но с условием, чтобы новые российские территории имели статус оккупированных. А это означает, что "в любой момент может начаться новая война за возвращение этих территорий", поясняет эксперт.Ко всему прочему, это, по его словам, означает и то, что Россия будет вынуждена держать на этих территориях войска в полной боевой готовности и таким образом истощать себя и по окончании боевых действий.С этой целью, как считает Ищенко, западные страны пытаются "сохранить хоть какую-то Украину", которая требуется им в качестве плацдарма против Российской Федерации - и ни в каком ином.Так что все заявления западных политиков о мире, прекращении огня, экономике и санкциях преследуют одну единственную цель - "подорвать внутреннюю стабильность в России и через этот подрыв без опасности ядерной войны выйти на договоренности, которые их устраивают", резюмировал Ищенко.
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запад, прокси, война, россия, экспертное мнение
Политика, ЗАПАД, прокси, война, РОССИЯ, экспертное мнение
18:27 06.08.2025
 
"Без ядерной войны". Раскрыто, как Запад планирует победить Россию

Политолог Ищенко: Запад пытается найти новых прокси для войны против России

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Запад ищет новых прокси, способных заменить Украину на поле боя, и готовит провокации, чтобы сделать неизбежной войну, которой опасаются прибалтийские страны и Польша. Такое мнение высказал политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, чьи слова передает издание "Военное дело".
Он отметил, что в недалеком прошлом страны, выражавши полную готовность стать "новыми украинами, направо и налево рассказывали, как будут побеждать Россию, но как увидели, что никто и не думает спасать саму Украину, то "сначала поляки, а через пару лет и эстонцы стали говорить, что они, конечно, готовы воевать с Россией", но только США должны гарантировать им масштабную военную поддержку - то есть тут же захотели, чтобы с Российской Федерацией воевали Соединенные Штаты, а не они.
"Именно этого в Вашингтоне точно не хотят", - отметил Ищенко, добавив, что американских союзников - Францию и Великобританию - может устроить тоже только прокси-война.
И не случайно, что западные страны в настоящий момент призывают к прекращению огня на Украине, но с условием, чтобы новые российские территории имели статус оккупированных. А это означает, что "в любой момент может начаться новая война за возвращение этих территорий", поясняет эксперт.
Ко всему прочему, это, по его словам, означает и то, что Россия будет вынуждена держать на этих территориях войска в полной боевой готовности и таким образом истощать себя и по окончании боевых действий.
С этой целью, как считает Ищенко, западные страны пытаются "сохранить хоть какую-то Украину", которая требуется им в качестве плацдарма против Российской Федерации - и ни в каком ином.
Так что все заявления западных политиков о мире, прекращении огня, экономике и санкциях преследуют одну единственную цель - "подорвать внутреннюю стабильность в России и через этот подрыв без опасности ядерной войны выйти на договоренности, которые их устраивают", резюмировал Ищенко.
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ПолитикаЗАПАДпроксивойнаРОССИЯэкспертное мнение
 
 
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