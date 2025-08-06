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"Мечется и бегает": Зеленский паникует перед визитом Уиткоффа в Москву
"Мечется и бегает": Зеленский паникует перед визитом Уиткоффа в Москву - 06.08.2025, ПРАЙМ
"Мечется и бегает": Зеленский паникует перед визитом Уиткоффа в Москву
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский осознает безвыходность своего положения накануне визита спецпосланника президента США... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T08:08+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский осознает безвыходность своего положения накануне визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву."Уиткофф должен приехать к Путину. Это значит, что ставки Зеленского падают, а сам он мечется и бегает, понимая, чем все кончится", — сказал политолог в эфире своего YouTube-канала.По мнению эксперта, глава киевского режима пытается скрыть истинное положение дел на украинской армии фронте и собственные опасения по поводу результатов поездки американского дипломата в Россию. По словам Соскина, Зеленский сейчас, как и всегда, пытается отыгрывать роль в "театре одного актера".В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что спецпосланник Уиткофф может посетить Россию в среду или четверг. В Кремле подтвердили возможность такого визита, подчеркнув важность и содержательность контактов с Уиткоффом.Данный визит станет уже пятым визитом дипломата в Россию с начала года: ранее он приезжал 11 и 25 апреля на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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владимир зеленский, украина, всу, сша, стив уиткофф, россия, визит
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ВСУ, США, Стив Уиткофф, РОССИЯ, визит
"Мечется и бегает": Зеленский паникует перед визитом Уиткоффа в Москву
Соскин: Зеленский осознает свое невыгодное положение перед визитом Уиткоффа в Москву
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский осознает безвыходность своего положения накануне визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.
"Уиткофф должен приехать к Путину. Это значит, что ставки Зеленского падают, а сам он мечется и бегает, понимая, чем все кончится", — сказал политолог в эфире своего YouTube-канала.
По мнению эксперта, глава киевского режима пытается скрыть истинное положение дел на украинской армии фронте и собственные опасения по поводу результатов поездки американского дипломата в Россию. По словам Соскина, Зеленский сейчас, как и всегда, пытается отыгрывать роль в "театре одного актера".
В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что спецпосланник Уиткофф может посетить Россию в среду или четверг. В Кремле подтвердили возможность такого визита, подчеркнув важность и содержательность контактов с Уиткоффом.
Данный визит станет уже пятым визитом дипломата в Россию с начала года: ранее он приезжал 11 и 25 апреля на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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