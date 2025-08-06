https://1prime.ru/20250806/zelenskiy-860367208.html

"Начните разговаривать": журналиста возмутил новый выпад Зеленского о РФ

"Начните разговаривать": журналиста возмутил новый выпад Зеленского о РФ - 06.08.2025, ПРАЙМ

"Начните разговаривать": журналиста возмутил новый выпад Зеленского о РФ

Журналист Чей Боуз раскритиковал очередной выпад Владимира Зеленского в адрес России после беседы с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T08:45+0300

2025-08-06T08:45+0300

2025-08-06T08:45+0300

политика

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз раскритиковал очередной выпад Владимира Зеленского в адрес России после беседы с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом."Перестаньте разговаривать со всеми этими неважными вассалами ЕС. Начните разговаривать с русскими о прекращении войны, которую начали ваши руководители, а вы обещали остановить", — написал журналист в соцсети X.После разговора с греческим премьером глава киевского режима заявил, что обсуждал удары России и систему ПВО Украины.В ответ на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам российские войска регулярно наносят удары по позициям личного состава, военной техники и наёмников, а также по инфраструктуре Украины: предприятиям оборонной промышленности, объектам военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что удары не наносятся по жилым домам и социальным учреждениям.

https://1prime.ru/20250806/zelenskiy-860364599.html

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украина, владимир зеленский, россия, всу, ес, критика