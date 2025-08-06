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"Импотентность очевидна": Дубинский резко высказался о Зеленском - 06.08.2025, ПРАЙМ
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"Импотентность очевидна": Дубинский резко высказался о Зеленском
"Импотентность очевидна": Дубинский резко высказался о Зеленском - 06.08.2025, ПРАЙМ
"Импотентность очевидна": Дубинский резко высказался о Зеленском
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что политическое бессилие Владимира Зеленского вызывает... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T16:19+0300
2025-08-06T16:20+0300
политика
украина
владимир зеленский
всу
общество
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что политическое бессилие Владимира Зеленского вызывает отторжение в мировых СМИ и ярко демонстрирует провал его политики."Очевидно, что его правление - методы, инструменты и цели - достигли морального краха и обанкротились. Прикрытая внешним маскулинным образом импотентность “вождя” настолько очевидна, что уже граничит в мировых СМИ с презрением", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Политик подчеркнул, что Зеленский приносит народу больше вреда, чем пользы, сравнив главу киевского режима с раковой клеткой, которая "должна быть устранена из организма в целях его выживания".В июле американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, сообщил со ссылкой на источники о подготовке к смене власти на Украине. Есть мнение, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может заменить Зеленского в ближайшие месяцы.Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая 2024 года. Выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации на Украине.В свою очередь, президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов", утверждая, что рейтинг главы киевского режима упал до четырех процентов.
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украина, владимир зеленский, всу, общество
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, Общество
16:19 06.08.2025 (обновлено: 16:20 06.08.2025)
 
"Импотентность очевидна": Дубинский резко высказался о Зеленском

Дубинский: Зеленский словно раковая клетка, которую необходимо убрать из организма

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что политическое бессилие Владимира Зеленского вызывает отторжение в мировых СМИ и ярко демонстрирует провал его политики.
"Очевидно, что его правление - методы, инструменты и цели - достигли морального краха и обанкротились. Прикрытая внешним маскулинным образом импотентность “вождя” настолько очевидна, что уже граничит в мировых СМИ с презрением", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что Зеленский приносит народу больше вреда, чем пользы, сравнив главу киевского режима с раковой клеткой, которая "должна быть устранена из организма в целях его выживания".
В июле американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, сообщил со ссылкой на источники о подготовке к смене власти на Украине. Есть мнение, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может заменить Зеленского в ближайшие месяцы.
Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая 2024 года. Выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации на Украине.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов", утверждая, что рейтинг главы киевского режима упал до четырех процентов.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
"Война надолго". Офис Зеленского неожиданно высказался о сроках конфликта
12:15
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУОбщество
 
 
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