https://1prime.ru/20250806/zelenskiy-860398430.html

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом - 06.08.2025, ПРАЙМ

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом

Владимир Зеленский заявил в среду, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после прошедшей в Москве встречи президента России... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T21:28+0300

2025-08-06T21:28+0300

2025-08-06T21:28+0300

политика

владимир зеленский

телефонный разговор

дональд трамп

ес

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в среду, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после прошедшей в Москве встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. "Провел разговор с президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву... В разговоре также приняли участие европейские лидеры", - заявил Зеленский в своем Telegram-канале. Он при этом не уточнил, лидеры каких европейских государств приняли участие в разговоре. Спецпосланник американского лидера Уиткофф прилетел в Москву в среду и был принят президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Российская сторона в ходе встречи передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от лидера США Дональда Трампа, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://1prime.ru/20250806/zelenskiy-860364599.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, телефонный разговор, дональд трамп, ес