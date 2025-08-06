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Зеленский рассказал о разговоре с Трампом - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Зеленский рассказал о разговоре с Трампом
Зеленский рассказал о разговоре с Трампом - 06.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский рассказал о разговоре с Трампом
Владимир Зеленский заявил в среду, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после прошедшей в Москве встречи президента России... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T21:28+0300
2025-08-06T21:28+0300
политика
владимир зеленский
телефонный разговор
дональд трамп
ес
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в среду, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после прошедшей в Москве встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. "Провел разговор с президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву... В разговоре также приняли участие европейские лидеры", - заявил Зеленский в своем Telegram-канале. Он при этом не уточнил, лидеры каких европейских государств приняли участие в разговоре. Спецпосланник американского лидера Уиткофф прилетел в Москву в среду и был принят президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Российская сторона в ходе встречи передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от лидера США Дональда Трампа, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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владимир зеленский, телефонный разговор, дональд трамп, ес
Политика, Владимир Зеленский, Телефонный разговор, Дональд Трамп, ЕС
21:28 06.08.2025
 
Зеленский рассказал о разговоре с Трампом

Зеленский заявил, что поговорил с Трампом, в разговоре приняли участие лидеры ЕС

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в среду, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после прошедшей в Москве встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа.
"Провел разговор с президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву... В разговоре также приняли участие европейские лидеры", - заявил Зеленский в своем Telegram-канале.
Он при этом не уточнил, лидеры каких европейских государств приняли участие в разговоре.
Спецпосланник американского лидера Уиткофф прилетел в Москву в среду и был принят президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Российская сторона в ходе встречи передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от лидера США Дональда Трампа, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
"Мечется и бегает": Зеленский паникует перед визитом Уиткоффа в Москву
08:08
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийТелефонный разговорДональд ТрампЕС
 
 
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