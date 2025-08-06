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В "Яндексе" отметили оживление на рынке вторички в городах-милионниках - 06.08.2025, ПРАЙМ
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В "Яндексе" отметили оживление на рынке вторички в городах-милионниках
В "Яндексе" отметили оживление на рынке вторички в городах-милионниках - 06.08.2025, ПРАЙМ
В "Яндексе" отметили оживление на рынке вторички в городах-милионниках
Вторичные квартиры в российских городах-миллионниках за июль подорожали в среднем на 0,3% – до 143 тысяч рублей за квадратный метр, но вместе с этим... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T09:06+0300
2025-08-06T09:06+0300
экономика
яндекс
яндекс недвижимость
недвижимость
вторичное жилье
рынок вторичного жилья
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Вторичные квартиры в российских городах-миллионниках за июль подорожали в среднем на 0,3% – до 143 тысяч рублей за квадратный метр, но вместе с этим потенциальные покупатели начали проявлять больший интерес к жилью, говорится в исследовании "Яндекс Недвижимости", имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость. "В июле вторичный рынок оставался в фазе стагнации: медианная стоимость метра и объем предложения почти не изменились. При этом мы наблюдаем оживление спроса, с июня, когда ключевая ставка начала снижаться, просмотры карточек объявлений о продаже готовых квартир, а также просмотры телефонных номеров продавцов квартир начали расти, в июле относительно мая в целом по стране рост просмотров контактов составил 14,3%", - прокомментировал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров. По статистике сервиса, из 16 мегаполисов больше всего за месяц прибавило в цене жилье в Москве (+1,6%, до 368 тысяч рублей за квадратный метр), а также в Перми (+1,2%, до 111 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (+1,1%, до 219 тысяч рублей). В шести городах цены выросли на 0,4-0,8%, еще в семи остались на месте или незначительно снизились. Самыми дорогими городами являются Москва, Петербург, а также Казань, где средняя цена квадратного метра на рынке вторичного жилья не изменилась и продолжает составлять 187 тысяч рублей, подсчитали в "Яндексе". При этом там подчеркнули, что начало цикла снижения ЦБ РФ ключевой ставки может сигнализировать покупателям о рефинансировании кредита в будущем, побуждая их к более активным действиям. Таким образом, ожидается, что с началом осеннего сезона активность на вторичном рынке будет и далее восстанавливаться.
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яндекс, яндекс недвижимость, недвижимость, вторичное жилье, рынок вторичного жилья
Экономика, Яндекс, Яндекс Недвижимость, Недвижимость, вторичное жилье, рынок вторичного жилья
09:06 06.08.2025
 
В "Яндексе" отметили оживление на рынке вторички в городах-милионниках

"Яндекс Недвижимость": в июле покупатели стали проявлять больший интерес к вторичке

Троицк стал лидером в апреле по росту цен на вторичное жилье в Подмосковье – эксперты
Троицк стал лидером в апреле по росту цен на вторичное жилье в Подмосковье – эксперты
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Вторичные квартиры в российских городах-миллионниках за июль подорожали в среднем на 0,3% – до 143 тысяч рублей за квадратный метр, но вместе с этим потенциальные покупатели начали проявлять больший интерес к жилью, говорится в исследовании "Яндекс Недвижимости", имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
"В июле вторичный рынок оставался в фазе стагнации: медианная стоимость метра и объем предложения почти не изменились. При этом мы наблюдаем оживление спроса, с июня, когда ключевая ставка начала снижаться, просмотры карточек объявлений о продаже готовых квартир, а также просмотры телефонных номеров продавцов квартир начали расти, в июле относительно мая в целом по стране рост просмотров контактов составил 14,3%", - прокомментировал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.
По статистике сервиса, из 16 мегаполисов больше всего за месяц прибавило в цене жилье в Москве (+1,6%, до 368 тысяч рублей за квадратный метр), а также в Перми (+1,2%, до 111 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (+1,1%, до 219 тысяч рублей). В шести городах цены выросли на 0,4-0,8%, еще в семи остались на месте или незначительно снизились.
Самыми дорогими городами являются Москва, Петербург, а также Казань, где средняя цена квадратного метра на рынке вторичного жилья не изменилась и продолжает составлять 187 тысяч рублей, подсчитали в "Яндексе".
При этом там подчеркнули, что начало цикла снижения ЦБ РФ ключевой ставки может сигнализировать покупателям о рефинансировании кредита в будущем, побуждая их к более активным действиям. Таким образом, ожидается, что с началом осеннего сезона активность на вторичном рынке будет и далее восстанавливаться.
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ЭкономикаЯндексЯндекс НедвижимостьНедвижимостьвторичное жильерынок вторичного жилья
 
 
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