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Золото дешевеет в среду утром - 06.08.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250806/zoloto-860366426.html
Золото дешевеет в среду утром
Золото дешевеет в среду утром - 06.08.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет в среду утром
Стоимость золота немного снижается в среду утром, следует из данных торгов. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T08:29+0300
2025-08-06T08:29+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота немного снижается в среду утром, следует из данных торгов. По состоянию на 8.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 7,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,22%, до 3 427,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,03% - до 37,813 доллара за унцию. Цена на золото немного корректируется после четырех подряд сессий роста. За это время драгоценный металл подорожал почти на 3%. "Мы видим, что цены на золото консолидируются", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора GoldSilver Central Брайана Ланя (Brian Lan). Поддержку котировкам золота оказывают ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания в сентябре.
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рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
08:29 06.08.2025
 
Золото дешевеет в среду утром

Цена на золото снизилась до 3 427,2 доллара за унцию

© fotolia.com / Ded PixtoЗолотые слитки и самородки
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© fotolia.com / Ded Pixto
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота немного снижается в среду утром, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 7,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,22%, до 3 427,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,03% - до 37,813 доллара за унцию.
Цена на золото немного корректируется после четырех подряд сессий роста. За это время драгоценный металл подорожал почти на 3%.
"Мы видим, что цены на золото консолидируются", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора GoldSilver Central Брайана Ланя (Brian Lan).
Поддержку котировкам золота оказывают ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания в сентябре.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Золото дорожает во вторник вечером
Вчера, 17:28
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАComex
 
 
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