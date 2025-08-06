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Золото дешевеет в среду утром
Золото дешевеет в среду утром - 06.08.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет в среду утром
Стоимость золота немного снижается в среду утром, следует из данных торгов. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T08:29+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота немного снижается в среду утром, следует из данных торгов. По состоянию на 8.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 7,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,22%, до 3 427,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,03% - до 37,813 доллара за унцию. Цена на золото немного корректируется после четырех подряд сессий роста. За это время драгоценный металл подорожал почти на 3%. "Мы видим, что цены на золото консолидируются", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора GoldSilver Central Брайана Ланя (Brian Lan). Поддержку котировкам золота оказывают ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания в сентябре.
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рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
Золото дешевеет в среду утром
Цена на золото снизилась до 3 427,2 доллара за унцию
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота немного снижается в среду утром, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 7,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,22%, до 3 427,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,03% - до 37,813 доллара за унцию.
Цена на золото немного корректируется после четырех подряд сессий роста. За это время драгоценный металл подорожал почти на 3%.
"Мы видим, что цены на золото консолидируются", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора GoldSilver Central Брайана Ланя (Brian Lan).
Поддержку котировкам золота оказывают ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания в сентябре.
Золото дорожает во вторник вечером