https://1prime.ru/20250806/zoloto-860393904.html

Цены на золото слабо колеблются

Цены на золото слабо колеблются - 06.08.2025, ПРАЙМ

Цены на золото слабо колеблются

Цена на золото в среду вечером лишь незначительно меняется после роста ранее и вслед за объявлением Белого дома о дополнительных пошлинах США на товары из... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T18:10+0300

2025-08-06T18:10+0300

2025-08-06T18:11+0300

экономика

торги

золото

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_dbec5b161f29a9b9d6eb0413c5616c6c.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером лишь незначительно меняется после роста ранее и вслед за объявлением Белого дома о дополнительных пошлинах США на товары из Индии, следует из данных торгов. По состоянию на 18.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,03%, до 3 435,6 доллара за тройскую унцию, минутами ранее цена слабо снижалась. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,43% - до 37,987 доллара за унцию. В первые три торговых сессии августа цена золота выросла примерно на 2,5%, что было связано с ожиданиями скорого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, порядка 93% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущих 4,25-4,5% годовых, остальные эксперты допускают сохранение ставки. Снижение процентной ставки Федрезервом традиционно сдерживает стоимость доллара, а это, в свою очередь, поддерживает спрос на золото при покупке в другой валюте. "Золото может по-прежнему получать поддержку за счет все более "голубиных" ожиданий относительно денежно-кредитной политики. Инвесторы, вероятно, будут продолжать следить за экономическими данными США в поисках подсказок о направлении развития экономики", - сказал газете Wall Street Journal рыночный стратег Exness Ван Ха Тринх (Van Ha Trinh). Инвесторы обращают внимание и на новости торговли. Ранее в среду Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею российской нефти. Опасения по поводу торговли могут повлиять на перспективы экономического роста в мире, а золото традиционно считается более надежным активом.

https://1prime.ru/20250805/zoloto-860334146.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, золото, цены