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Цены на золото слабо колеблются - 06.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250806/zoloto-860393904.html
Цены на золото слабо колеблются
Цены на золото слабо колеблются - 06.08.2025, ПРАЙМ
Цены на золото слабо колеблются
Цена на золото в среду вечером лишь незначительно меняется после роста ранее и вслед за объявлением Белого дома о дополнительных пошлинах США на товары из... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T18:10+0300
2025-08-06T18:11+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером лишь незначительно меняется после роста ранее и вслед за объявлением Белого дома о дополнительных пошлинах США на товары из Индии, следует из данных торгов. По состоянию на 18.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,03%, до 3 435,6 доллара за тройскую унцию, минутами ранее цена слабо снижалась. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,43% - до 37,987 доллара за унцию. В первые три торговых сессии августа цена золота выросла примерно на 2,5%, что было связано с ожиданиями скорого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, порядка 93% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущих 4,25-4,5% годовых, остальные эксперты допускают сохранение ставки. Снижение процентной ставки Федрезервом традиционно сдерживает стоимость доллара, а это, в свою очередь, поддерживает спрос на золото при покупке в другой валюте. "Золото может по-прежнему получать поддержку за счет все более "голубиных" ожиданий относительно денежно-кредитной политики. Инвесторы, вероятно, будут продолжать следить за экономическими данными США в поисках подсказок о направлении развития экономики", - сказал газете Wall Street Journal рыночный стратег Exness Ван Ха Тринх (Van Ha Trinh). Инвесторы обращают внимание и на новости торговли. Ранее в среду Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею российской нефти. Опасения по поводу торговли могут повлиять на перспективы экономического роста в мире, а золото традиционно считается более надежным активом.
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торги, золото, цены
Экономика, Торги, золото, цены
18:10 06.08.2025 (обновлено: 18:11 06.08.2025)
 
Цены на золото слабо колеблются

Данные торгов: цена на золота слабо колеблются на фоне ряда факторов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером лишь незначительно меняется после роста ранее и вслед за объявлением Белого дома о дополнительных пошлинах США на товары из Индии, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,03%, до 3 435,6 доллара за тройскую унцию, минутами ранее цена слабо снижалась. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,43% - до 37,987 доллара за унцию.
В первые три торговых сессии августа цена золота выросла примерно на 2,5%, что было связано с ожиданиями скорого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, порядка 93% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущих 4,25-4,5% годовых, остальные эксперты допускают сохранение ставки.
Снижение процентной ставки Федрезервом традиционно сдерживает стоимость доллара, а это, в свою очередь, поддерживает спрос на золото при покупке в другой валюте.
"Золото может по-прежнему получать поддержку за счет все более "голубиных" ожиданий относительно денежно-кредитной политики. Инвесторы, вероятно, будут продолжать следить за экономическими данными США в поисках подсказок о направлении развития экономики", - сказал газете Wall Street Journal рыночный стратег Exness Ван Ха Тринх (Van Ha Trinh).
Инвесторы обращают внимание и на новости торговли. Ранее в среду Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею российской нефти.
Опасения по поводу торговли могут повлиять на перспективы экономического роста в мире, а золото традиционно считается более надежным активом.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
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