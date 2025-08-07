https://1prime.ru/20250807/arbuz-860408692.html

Россия стала лидером по импорту арбузов из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 авг – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июне 2025 года увеличил экспорт арбузов в 1,7 раза, до 130,6 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 66 тысяч тонн этого продукта, или почти половина всех поставок арбузов из республики на внешние рынки, следует из данных национального комитета по статистике республики. "По предварительным данным Национального комитета по статистике, в январе-июне 2025 года Узбекистан экспортировал за рубеж 130,6 тысячи тонн арбузов на сумму 29,9 миллиона долларов. Этот показатель увеличился на 52,7 тысячи тонн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года",", - говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета. Таким образом, рост поставок в физическом весе составил 1,7 раза. По данным статведомства, среди стран-импортеров узбекистанских арбузов первое место занимает Россия – 66 тысячи тонн, или 50,5% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (44 тысячи тонн) и Киргизия (19 тысяч тонн). Ранее международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit сообщала, что увеличение предложения арбуза и резкое падение цен на арбузы в Узбекистане в начале сезона поспособствовало наращиванию экспорта на внешние рынки.

