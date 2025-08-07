https://1prime.ru/20250807/ator-860412908.html

Въездной турпоток в Россию вырос в первом полугодии

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Въездной туристический поток в Россию в первом полугодии составил 629 тысяч человек, что на 7,6% больше, чем годом ранее, в топ впервые вошли Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "С января по июнь Россию с туристическими целями посетили 629 тысяч иностранцев. Это на 7,6% больше, чем за шесть месяцев 2024 года. До уровня 2019 года по-прежнему далеко", - сообщили в ассоциации, уточнив, что за первое полугодие 2019 года Россию посетили около 2 миллионов иностранных туристов. Отмечается, что многие иностранные рынки в этом году растут, но этого не хватает для того, чтобы заместить спад турпотока. "Ранее страны Европы и США были ключевыми поставщиками туристов в России. В этом году туроператоры принимают группы из некоторых европейских стран, но речь идет о единичных заявках", - указали в АТОР. В лидерах стран по въездному турпотоку в Россию за первое полугодие 2025 года вошли Китай – 317 831 визитов (+5,3% к первому полугодию 2024 года), Турция – 30 819 (+15%), Туркмения – 26 588 (-14,8%), Германия – 26 437 (+9,4%), Саудовская Аравия – 21 487 (+32,7%), Объединенные Арабские Эмираты – 16 880 (-12,4%). "Далеко не из всех этих стран в Россию едут классические туристы. Часто граждане приезжают с личными целями (навестить родственников или по бизнесу), но указывают в качестве цели поездки туризм. Такая ситуация с занявшими третье и четвертое место в рейтинге Германией и Туркменистаном. Туроператоры не видят организованных групп туристов из этих стран, а также Эстонии, Латвии или Кубы", - указали в сообщении. "Турпоток из Омана, занимающего 14-ю строчку рейтинга, тоже растет, и рекордно: +156,5% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года", - добавили в сообщении. Что касается Китая, в ассоциации сообщили, что турпоток из этой страны постепенно восстанавливается. "Однако основная масса групповых туристов едет на Дальний Восток, количество китайских туристов в Центральной России в разы меньше, чем до пандемии", - рассказали в ассоциации.

