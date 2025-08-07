https://1prime.ru/20250807/avto-860406918.html

"Авто.ру" отметил снижение средней цены за новое китайское авто

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. По результатам изучения объявлений о продаже новых автомобилей, размещенных на Авто.ру в июле 2025 года, эксперты Авто.ру Оценки отмечают сохранение тенденции к сокращению средней цены и количества размещенных объявлений, при этом месяц к месяцу средняя стоимость существенно снизилась (-4%) только на автомобили, поставляемые по параллельному импорту.Анализ динамики цен и предложения новых автомобилей на Авто.ру в июле 2025 года выявил разнонаправленные тенденции в зависимости от страны происхождения брендов. У китайских производителей средняя цена составила 3,52 миллиона рублей – снижение на 1,6% в месячном выражении и лишь на один процент выше, чего год назад. В целом сокращение средней стоимости продолжается уже пятый месяц подряд, а с начала 2025 года она упала на 3,4%. Средняя стоимость новой машины российских производителей демонстрирует наибольшую стабильность: месячное снижение составило символическую одну десятую процента, а с начала года – всего 0,8%. Годовой рост — 1,6%.Автомобили, не поставляемые в Россию официально, показали наиболее волатильную динамику средней стоимости с резким месячным падением более, чем на 4%. Год к году средняя цена в этом сегменте обвалилась на 13,6%, с января снижение составило 3,4%.По количеству объявлений о продаже китайские марки переживают заметный спад активности, по сравнению с июлем прошлого года падение составило 31,6%. Российский сегмент показал более умеренное сокращение предложения. Год к году снижение составило всего 2%, однако в сравнении с пиковыми значениями ноября прошлого года падение составило 25%.В число моделей с самым большим снижением средней цены вошёл Hongqi HS5 – его стоимость упала сразу на 7,2%, с 3,67 до 3,40 млн рублей. Существенно подешевели и такие автомобили, как Haval Jolion (–4,1%, до 2,49 млн руб.), Tank 400 (–3,7%, до 5,98 млн руб.), Soueast S09 (–3,5%, до 3,80 млн руб.) и Chery Tiggo 8 (–2,8%, до 3,49 млн руб.). Причины такого снижения могут быть связаны с обновлением модельных линеек, выходом новых конкурентных предложений или корректировками в политике формирования прайс-листа дилерами.В то же время у ряда моделей отмечен умеренный рост цен. Так, лидирует по этому показателю Lixiang L7: средняя цена этой модели выросла на 1,4% (до 6,96 млн руб.). Незначительный подъем цен продемонстрировали Haval H3 (+1,1%), Chery Tiggo 2 (+1,1%), Lixiang L6 (+1,1%) и Chery Tiggo 4 (+1,1%). Рост может быть обусловлен сохраняющимся спросом, обновлениями комплектаций или инфляционными процессами.Анализ данных по отдельным регионам показывает интересную динамику на рынке новых автомобилей в июле. Наиболее заметное падение цен отмечается в пяти субъектах страны. Лидером по этому показателю стала Республика Адыгея – здесь средняя цена снизилась почти на 6%, опустившись с 2,26 до 2,12 млн рублей, что обусловлено увеличением объема предложения в бюджетном ценовом сегменте. Ярославская область заняла второе место (–5,8%), где автомобили подешевели почти на 200 тысяч рублей, до 3,13 миллиона рублей. В Нижегородской области зафиксировано снижение на 4,7% (с 2,66 до 2,53 млн рублей). Новосибирская область продемонстрировала аналогичную тенденцию – падение средней цены составило 4,6% (с 3,78 до 3,60 млн рублей). Замыкает пятерку Свердловская область (–4%), где средняя цена сократилась на сто тысяч до 2,5 млн рублей.Лидером по увеличению средней стоимости стала Тульская область со скачком на 10%. Самарская и Ульяновская области заняли второе и третье места с ростом на 7%. Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Республика Башкортостан замыкают пятерку с более умеренными показателями – 4.5% и 4% соответственно.

