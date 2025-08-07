https://1prime.ru/20250807/avto-860433722.html

Эксперты отметили снижение средних цен авто на вторичном рынке

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Эксперты "Авито Авто" проанализировали средние цены на наиболее популярные автомобили с пробегом в июле 2025 года и выяснили, как изменился этот показатель относительно этого же периода в 2024 году. Оказалось, что средняя стоимость снизилась на 5,9% и составила 800 000 рублей.По данным Авито Авто, автомобили ряда марок заметно подешевели. Например, цены на машины Hyundai снизились на 11,5%, Kia – на 9,1%, Chevrolet – на 9,1%, Volkswagen – на 8,3%, а Nissan – на 7,5%.Из топ-20 самых востребованных моделей подешевели 16, причем 5 из них – более чем на 10%. Наиболее заметно снизилась цена на Volkswagen Polo (-12,4%), LADA Kalina (-11,9%), Hyundai Solaris (-11,8%), Renault Logan (-11,1%) и Toyota Camry (-10,4%).В сравнении с январем этого года средняя цена1 авто с пробегом снизилась на 3,6%. Наиболее заметно за этот период подешевели машины марок Chevrolet (-6,5%), Ford (-4,4%), Nissan (-4,4%), LADA (-4,1%) и Kia (-4%). Среди моделей больше всего в цене "откатились" Renault Logan (-10,9%), Hyundai Solaris (-6,7%), LADA Kalina (-6,7%), Chevrolet Niva (-5,9%) и Ford Focus (-5,6%)."Несмотря на то, что относительно июня этого года цены на большинство популярных моделей не изменились, мы видим, что на вторичном рынке в 2025 году в целом снижение цен на ряд моделей стало устойчивым трендом. Понимание динамики цен в том числе помогает выгодно продать или приобрести автомобиль. Чтобы дать пользователям платформы прозрачный инструмент для корректной оценки авто, у нас интегрирован сервис Авито Оценка. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта, он анализирует различные факторы, влияющие на стоимость: год выпуска, модификация, данные о реальных сделках с похожими авто – и на основе этого определяет рыночную стоимость машины. При этом кроме цены важно учитывать и историю эксплуатации автомобиля, которую также можно узнать из отчетов Автотеки: сведения о пробеге, ДТП, юридической чистоте, количестве владельцев, ремонтах, техобслуживании и другие важные факты о машине", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

