WSJ подсчитала потери автопроизводителей от торговой политики Трампа - 07.08.2025
WSJ подсчитала потери автопроизводителей от торговой политики Трампа
ВАШИНГТОН, 7 авг – ПРАЙМ. Торговая политика президента США Дональда Трампа, в частности, введение 25-процентных пошлин на автомобили, уже обошлась мировым автопроизводителям почти в 12 миллиардов долларов и может повлечь еще более масштабные убытки, пишет в четверг газета Wall Street Journal. Согласно подсчетам издания, на фоне действующих и прогнозируемых тарифов совокупный убыток для крупнейших автоконцернов, не считая Китая, может достичь 9,5 миллиарда долларов к марту следующего года. Toyota заявила, что ее операционная прибыль сократилась из-за пошлин на 3 миллиарда долларов - это крупнейший удар среди всех компаний. В целом по отрасли прибыль может снизиться на четверть, до минимального уровня с 2020 года - периода остановки заводов из-за пандемии. Как отмечает WSJ, автоконцерны из США, Японии, Южной Кореи и Европы оказались в ситуации, когда не могут ни быстро перенести производство в Штаты, ни переложить издержки на покупателей, опасаясь подорвать спрос и попасть под гнев Трампа в соцсетях. "Никто не хочет быть первым, кто повысит цену. Все боятся злого твита от Трампа", - прокомментировал ситуацию аналитик Jefferies Филипп Ушуа. General Motors оценивает свои потери от пошлин в 4–5 миллиардов долларов, уступая лишь Toyota. В компании рассчитывают компенсировать до 10% издержек за счёт "стабильного уровня цен". При этом Ford заявил, что уже сократил закупки экологических кредитов на 1,5 миллиарда долларов благодаря отмене климатических требований Белым домом, что позволило сосредоточиться на продажах пикапов, приносящих наибольшую прибыль. По словам гендиректора Volvo Cars Хокана Самуэльссона, отрасль движется к отказу от глобализации. "Мы покидаем эру одинаковых автомобилей для всех рынков и вступаем в эпоху регионализации", - полагает он.
16:17 07.08.2025
 
WSJ подсчитала потери автопроизводителей от торговой политики Трампа

ВАШИНГТОН, 7 авг – ПРАЙМ. Торговая политика президента США Дональда Трампа, в частности, введение 25-процентных пошлин на автомобили, уже обошлась мировым автопроизводителям почти в 12 миллиардов долларов и может повлечь еще более масштабные убытки, пишет в четверг газета Wall Street Journal.
Согласно подсчетам издания, на фоне действующих и прогнозируемых тарифов совокупный убыток для крупнейших автоконцернов, не считая Китая, может достичь 9,5 миллиарда долларов к марту следующего года. Toyota заявила, что ее операционная прибыль сократилась из-за пошлин на 3 миллиарда долларов - это крупнейший удар среди всех компаний. В целом по отрасли прибыль может снизиться на четверть, до минимального уровня с 2020 года - периода остановки заводов из-за пандемии.
Как отмечает WSJ, автоконцерны из США, Японии, Южной Кореи и Европы оказались в ситуации, когда не могут ни быстро перенести производство в Штаты, ни переложить издержки на покупателей, опасаясь подорвать спрос и попасть под гнев Трампа в соцсетях.
"Никто не хочет быть первым, кто повысит цену. Все боятся злого твита от Трампа", - прокомментировал ситуацию аналитик Jefferies Филипп Ушуа.
General Motors оценивает свои потери от пошлин в 4–5 миллиардов долларов, уступая лишь Toyota. В компании рассчитывают компенсировать до 10% издержек за счёт "стабильного уровня цен". При этом Ford заявил, что уже сократил закупки экологических кредитов на 1,5 миллиарда долларов благодаря отмене климатических требований Белым домом, что позволило сосредоточиться на продажах пикапов, приносящих наибольшую прибыль.
По словам гендиректора Volvo Cars Хокана Самуэльссона, отрасль движется к отказу от глобализации.
"Мы покидаем эру одинаковых автомобилей для всех рынков и вступаем в эпоху регионализации", - полагает он.
