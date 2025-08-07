https://1prime.ru/20250807/avtoproizvoditeli-860438366.html

WSJ подсчитала потери автопроизводителей от торговой политики Трампа

WSJ подсчитала потери автопроизводителей от торговой политики Трампа - 07.08.2025, ПРАЙМ

WSJ подсчитала потери автопроизводителей от торговой политики Трампа

Торговая политика президента США Дональда Трампа, в частности, введение 25-процентных пошлин на автомобили, уже обошлась мировым автопроизводителям почти в 12... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T16:17+0300

2025-08-07T16:17+0300

2025-08-07T16:17+0300

экономика

авто

автопроизводители

сша

бизнес

убытки

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/83398/55/833985546_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_fb069b28ca41b8fb7a311a37a4efb13f.jpg

ВАШИНГТОН, 7 авг – ПРАЙМ. Торговая политика президента США Дональда Трампа, в частности, введение 25-процентных пошлин на автомобили, уже обошлась мировым автопроизводителям почти в 12 миллиардов долларов и может повлечь еще более масштабные убытки, пишет в четверг газета Wall Street Journal. Согласно подсчетам издания, на фоне действующих и прогнозируемых тарифов совокупный убыток для крупнейших автоконцернов, не считая Китая, может достичь 9,5 миллиарда долларов к марту следующего года. Toyota заявила, что ее операционная прибыль сократилась из-за пошлин на 3 миллиарда долларов - это крупнейший удар среди всех компаний. В целом по отрасли прибыль может снизиться на четверть, до минимального уровня с 2020 года - периода остановки заводов из-за пандемии. Как отмечает WSJ, автоконцерны из США, Японии, Южной Кореи и Европы оказались в ситуации, когда не могут ни быстро перенести производство в Штаты, ни переложить издержки на покупателей, опасаясь подорвать спрос и попасть под гнев Трампа в соцсетях. "Никто не хочет быть первым, кто повысит цену. Все боятся злого твита от Трампа", - прокомментировал ситуацию аналитик Jefferies Филипп Ушуа. General Motors оценивает свои потери от пошлин в 4–5 миллиардов долларов, уступая лишь Toyota. В компании рассчитывают компенсировать до 10% издержек за счёт "стабильного уровня цен". При этом Ford заявил, что уже сократил закупки экологических кредитов на 1,5 миллиарда долларов благодаря отмене климатических требований Белым домом, что позволило сосредоточиться на продажах пикапов, приносящих наибольшую прибыль. По словам гендиректора Volvo Cars Хокана Самуэльссона, отрасль движется к отказу от глобализации. "Мы покидаем эру одинаковых автомобилей для всех рынков и вступаем в эпоху регионализации", - полагает он.

https://1prime.ru/20250807/avto-860406918.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, автопроизводители, сша, бизнес, убытки, пошлины