Экс-президент Колумбии объявил о переводе под домашний арест
Экс-президент Колумбии объявил о переводе под домашний арест - 07.08.2025, ПРАЙМ
Экс-президент Колумбии объявил о переводе под домашний арест
Бывший президент Колумбии Альваро Урибе Велес сообщил, что официально переведен под домашний арест, и пообещал продолжить политическую деятельность, несмотря на | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T04:55+0300
2025-08-07T04:55+0300
2025-08-07T04:55+0300
МЕХИКО, 7 авг - ПРАЙМ. Бывший президент Колумбии Альваро Урибе Велес сообщил, что официально переведен под домашний арест, и пообещал продолжить политическую деятельность, несмотря на приговор к 12 годам заключения за подкуп свидетелей и процессуальное мошенничество.
"Сегодня днем я явился в суд города Рионегро. Меня вызывали на понедельник для формализации моего домашнего ареста, который я отбываю с пятницы. В статусе заключенного я продолжу и активизирую борьбу за то, чтобы Колумбия в 2026 году победила зарождающуюся неокоммунистическую цензуру, ведь если она утвердится, страна будет разрушена, а посулы рабочим обернутся социальным крахом", - заявил политик в обращении, опубликованном в соцсети X.
Ранее суд в Боготе приговорил Урибе к 12 годам домашнего ареста, штрафу в размере 2 420,5 минимальной месячной зарплаты и запрету на занятие государственных должностей сроком более восьми лет за подкуп свидетелей и мошенничество, однако оправдал по ряду иных эпизодов.
Политик заявил о намерении обжаловать приговор. Его апелляция будет рассмотрена палатой по уголовным делам столичного суда. В случае отклонения жалобы защита сможет подать кассационную жалобу в верховный суд.
Альваро Урибе занимал пост президента Колумбии с 2002 по 2010 год. Он остается одной из самых влиятельных политических фигур в стране и основателем правоконсервативной партии "Демократический центр".
