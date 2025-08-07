Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН, заявила эксперт - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250807/indija-860403179.html
Индия будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН, заявила эксперт
Индия будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН, заявила эксперт - 07.08.2025, ПРАЙМ
Индия будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН, заявила эксперт
Индия на фоне введенных против нее пошлин США из-за покупки российской нефти будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН и постепенно снижать ее со... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T02:30+0300
2025-08-07T02:30+0300
экономика
нефть
мировая экономика
сша
индия
африка
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860403179.jpg?1754523032
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Индия на фоне введенных против нее пошлин США из-за покупки российской нефти будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН и постепенно снижать ее со Штатами, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. "Что же касается самой Индии, то она будет наращивать объем торговли с Китаем, Россией и другими экономиками БРИКС, странами Африки и АСЕАН, с постепенным снижением своих торговых объемов с США. Торговая война будет продолжаться, и Индия не последняя страна, против которой США вводят свои пошлины", - считает Новикова. Эксперт отметила, что такие действия Штатов связаны с их борьбой за лидирующие позиции американской экономики. Она идет "за влияние на максимальное количество стран в процессе регионализации всей мировой экономики на два больших лагеря", добавила Новикова. "По сути США пытаются упрочить свои позиции среди тех, на кого влияние их экономики распространяется, а это Европа, Япония, Канада, Мексика, и создать наибольшее количество проблем для стран, делающих попытку выстроить альтернативную систему торгового взаимодействия. К последним относятся страны БРИКС, именно они и находятся в зоне риска увеличения пошлин при экспорте своих товаров в США", - объяснила эксперт. В связи с этим, 25% для Индии не предел, так как Трамп ранее уже заявлял, что может ввести пошлины и в 100% против стран БРИКС, если увидит угрозу доллару, обратила внимание Новикова. "Такая угроза есть, можно наблюдать поступательный процесс дедолларизации мировой экономики за счет стран БРИКС", - заключила она. Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента США Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны стран БРИКС пока не принималось.
сша
индия
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, сша, индия, африка, дональд трамп
Экономика, Нефть, Мировая экономика, США, ИНДИЯ, АФРИКА, Дональд Трамп
02:30 07.08.2025
 
Индия будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН, заявила эксперт

Экономист Новикова: Индия будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Индия на фоне введенных против нее пошлин США из-за покупки российской нефти будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН и постепенно снижать ее со Штатами, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.
"Что же касается самой Индии, то она будет наращивать объем торговли с Китаем, Россией и другими экономиками БРИКС, странами Африки и АСЕАН, с постепенным снижением своих торговых объемов с США. Торговая война будет продолжаться, и Индия не последняя страна, против которой США вводят свои пошлины", - считает Новикова.
Эксперт отметила, что такие действия Штатов связаны с их борьбой за лидирующие позиции американской экономики. Она идет "за влияние на максимальное количество стран в процессе регионализации всей мировой экономики на два больших лагеря", добавила Новикова.
"По сути США пытаются упрочить свои позиции среди тех, на кого влияние их экономики распространяется, а это Европа, Япония, Канада, Мексика, и создать наибольшее количество проблем для стран, делающих попытку выстроить альтернативную систему торгового взаимодействия. К последним относятся страны БРИКС, именно они и находятся в зоне риска увеличения пошлин при экспорте своих товаров в США", - объяснила эксперт.
В связи с этим, 25% для Индии не предел, так как Трамп ранее уже заявлял, что может ввести пошлины и в 100% против стран БРИКС, если увидит угрозу доллару, обратила внимание Новикова. "Такая угроза есть, можно наблюдать поступательный процесс дедолларизации мировой экономики за счет стран БРИКС", - заключила она.
Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента США Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны стран БРИКС пока не принималось.
 
ЭкономикаНефтьМировая экономикаСШАИНДИЯАФРИКАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала