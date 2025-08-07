Три способа инвестировать с нуля и не попасть в ловушку

МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Инвестиции бывают разными: венчурные, прямые и инвестиции в фондовый рынок. Давайте разберем, чем они отличаются, какие выгоды и риски несут и на что лучше сразу обратить внимание.Венчурные инвестиции – это когда вам предлагают инвестировать в высокотехнологичные и перспективные, но весьма рисковые бизнес-проекты, или проще говоря стартапы, но мощные. Здесь в первую очередь надо понимать, что вложения отобьются через много лет, в среднем 7-10, а шанс, что это выстрелит примерно 1 к 100. Статистика говорит сама за себя: по подсчетам Startup Genome Report, умирают 92% запущенных стартапов. В венчурных инвестициях шансов больше у профессиональных инвесторов, которые понимают в этом больше и имеют огромный опыт и чутье. Но если вы все равно желаете, то инвестируйте туда, куда уже проинвестировали крупные фонды, куда уже зашли профессиональные венчурные инвесторы. Это будет значить, что они уже со всем своим опытом, с аналитиками отобрали из сотен других именно этот стартап. Еще один тип инвестиций – прямые, когда к вам обращаются знакомые или те, кто ищет инвесторов самостоятельно. Тут надо понимать, что красивые презентации — это на данном этапе лишь картинки, не факт, что все получится. В первую очередь, нужно выбирать те проекты, создатели которых уже имеют успешный опыт реализации. Далее оценивать реальную доходность, чем выше доходность нарисована в презентации, тем выше шанс обмана. Также желательно лично разбираться в предлагаемой теме и покопаться "под капотом", чтобы понять, работает это или нет. Приведу личный пример. Я, как человек имеющий опыт в гостиничном бизнесе, получаю много запросов на инвестирование новых отельных проектов. Недавно ко мне пришли и предложили, чтобы я купил домик, команда будет заниматься его развитием и поддержкой, а также привлечением гостей, а я буду получать гарантировано 20% годовых. Но я понимаю, что у меня в гостинице, куда я очень много вкладываю, прибыль чуть больше 25% в год. Отсюда вопрос, как они будут продвигать, за сколько продавать и прочее. Поэтому не нужно бежать только за большими цифрами, необходимо здраво оценить предложение. Что касается фондового рынка, тут главная ловушка – это желание быстрого обогащения, и инструменты для этого есть. Например, у вас есть 10 тысяч рублей, и вы хотите купить акции какой-то компании, которая, как вам кажется, вот-вот "выстрелит". Вы занимаете под свои 10 тысяч еще 100 тысяч рублей. Далее вы предполагаете, что акция вырастит вдвое, но она может упасть. И тогда вы обнулитесь. В подавляющем большинстве случаев так и происходит – люди не угадывают, акция падает, и вы проигрываете. Поэтому главное правило фондового рынка – играть вдолгую. Чтобы заработать, нужно совершать действия противоположные происходящему на рынке. То есть, если все продают, то нужно найти в себе силы не продавать и докупить. А если все растет, то нужно найти в себе силы продать. Самое главное – рынок любит тех, кто умеет ждать. Зарабатывают те, кто умеет делать длинные ставки.Автор - предприниматель, инвестор Сергей Гришин
