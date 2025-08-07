Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Три способа инвестировать с нуля и не попасть в ловушку - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250807/investitsii-860393365.html
Три способа инвестировать с нуля и не попасть в ловушку
Три способа инвестировать с нуля и не попасть в ловушку - 07.08.2025, ПРАЙМ
Три способа инвестировать с нуля и не попасть в ловушку
Инвестиции бывают разными: венчурные, прямые и инвестиции в фондовый рынок. Давайте разберем, чем они отличаются, какие выгоды и риски несут и на что лучше... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T05:05+0300
2025-08-07T05:05+0300
инвестиции
венчурные инвестиции
прямые инвестиции
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860393365.jpg?1754532301
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Инвестиции бывают разными: венчурные, прямые и инвестиции в фондовый рынок. Давайте разберем, чем они отличаются, какие выгоды и риски несут и на что лучше сразу обратить внимание.Венчурные инвестиции – это когда вам предлагают инвестировать в высокотехнологичные и перспективные, но весьма рисковые бизнес-проекты, или проще говоря стартапы, но мощные. Здесь в первую очередь надо понимать, что вложения отобьются через много лет, в среднем 7-10, а шанс, что это выстрелит примерно 1 к 100. Статистика говорит сама за себя: по подсчетам Startup Genome Report, умирают 92% запущенных стартапов. В венчурных инвестициях шансов больше у профессиональных инвесторов, которые понимают в этом больше и имеют огромный опыт и чутье. Но если вы все равно желаете, то инвестируйте туда, куда уже проинвестировали крупные фонды, куда уже зашли профессиональные венчурные инвесторы. Это будет значить, что они уже со всем своим опытом, с аналитиками отобрали из сотен других именно этот стартап. Еще один тип инвестиций – прямые, когда к вам обращаются знакомые или те, кто ищет инвесторов самостоятельно. Тут надо понимать, что красивые презентации — это на данном этапе лишь картинки, не факт, что все получится. В первую очередь, нужно выбирать те проекты, создатели которых уже имеют успешный опыт реализации. Далее оценивать реальную доходность, чем выше доходность нарисована в презентации, тем выше шанс обмана. Также желательно лично разбираться в предлагаемой теме и покопаться "под капотом", чтобы понять, работает это или нет. Приведу личный пример. Я, как человек имеющий опыт в гостиничном бизнесе, получаю много запросов на инвестирование новых отельных проектов. Недавно ко мне пришли и предложили, чтобы я купил домик, команда будет заниматься его развитием и поддержкой, а также привлечением гостей, а я буду получать гарантировано 20% годовых. Но я понимаю, что у меня в гостинице, куда я очень много вкладываю, прибыль чуть больше 25% в год. Отсюда вопрос, как они будут продвигать, за сколько продавать и прочее. Поэтому не нужно бежать только за большими цифрами, необходимо здраво оценить предложение. Что касается фондового рынка, тут главная ловушка – это желание быстрого обогащения, и инструменты для этого есть. Например, у вас есть 10 тысяч рублей, и вы хотите купить акции какой-то компании, которая, как вам кажется, вот-вот "выстрелит". Вы занимаете под свои 10 тысяч еще 100 тысяч рублей. Далее вы предполагаете, что акция вырастит вдвое, но она может упасть. И тогда вы обнулитесь. В подавляющем большинстве случаев так и происходит – люди не угадывают, акция падает, и вы проигрываете. Поэтому главное правило фондового рынка – играть вдолгую. Чтобы заработать, нужно совершать действия противоположные происходящему на рынке. То есть, если все продают, то нужно найти в себе силы не продавать и докупить. А если все растет, то нужно найти в себе силы продать. Самое главное – рынок любит тех, кто умеет ждать. Зарабатывают те, кто умеет делать длинные ставки.Автор - предприниматель, инвестор Сергей Гришин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Сергей Гришин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860393217_147:0:1213:1066_100x100_80_0_0_600c5f4a094a51d90c589318d998fb76.jpg
Сергей Гришин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860393217_147:0:1213:1066_100x100_80_0_0_600c5f4a094a51d90c589318d998fb76.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
инвестиции, венчурные инвестиции, прямые инвестиции, мнения аналитиков
инвестиции, венчурные инвестиции, прямые инвестиции, Мнения аналитиков
05:05 07.08.2025
 
Три способа инвестировать с нуля и не попасть в ловушку

Инвестор Гришин назвал три вида инвестиций, в которых нужна осторожность и чутье

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Предприниматель , инвестор Сергей Гришин
Сергей Гришин
Предприниматель , инвестор
Все материалы
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Инвестиции бывают разными: венчурные, прямые и инвестиции в фондовый рынок. Давайте разберем, чем они отличаются, какие выгоды и риски несут и на что лучше сразу обратить внимание.
Венчурные инвестиции – это когда вам предлагают инвестировать в высокотехнологичные и перспективные, но весьма рисковые бизнес-проекты, или проще говоря стартапы, но мощные. Здесь в первую очередь надо понимать, что вложения отобьются через много лет, в среднем 7-10, а шанс, что это выстрелит примерно 1 к 100. Статистика говорит сама за себя: по подсчетам Startup Genome Report, умирают 92% запущенных стартапов.
В венчурных инвестициях шансов больше у профессиональных инвесторов, которые понимают в этом больше и имеют огромный опыт и чутье. Но если вы все равно желаете, то инвестируйте туда, куда уже проинвестировали крупные фонды, куда уже зашли профессиональные венчурные инвесторы. Это будет значить, что они уже со всем своим опытом, с аналитиками отобрали из сотен других именно этот стартап.
Еще один тип инвестиций – прямые, когда к вам обращаются знакомые или те, кто ищет инвесторов самостоятельно. Тут надо понимать, что красивые презентации — это на данном этапе лишь картинки, не факт, что все получится.
В первую очередь, нужно выбирать те проекты, создатели которых уже имеют успешный опыт реализации. Далее оценивать реальную доходность, чем выше доходность нарисована в презентации, тем выше шанс обмана. Также желательно лично разбираться в предлагаемой теме и покопаться "под капотом", чтобы понять, работает это или нет.
Приведу личный пример. Я, как человек имеющий опыт в гостиничном бизнесе, получаю много запросов на инвестирование новых отельных проектов. Недавно ко мне пришли и предложили, чтобы я купил домик, команда будет заниматься его развитием и поддержкой, а также привлечением гостей, а я буду получать гарантировано 20% годовых. Но я понимаю, что у меня в гостинице, куда я очень много вкладываю, прибыль чуть больше 25% в год. Отсюда вопрос, как они будут продвигать, за сколько продавать и прочее. Поэтому не нужно бежать только за большими цифрами, необходимо здраво оценить предложение.
Что касается фондового рынка, тут главная ловушка – это желание быстрого обогащения, и инструменты для этого есть. Например, у вас есть 10 тысяч рублей, и вы хотите купить акции какой-то компании, которая, как вам кажется, вот-вот "выстрелит". Вы занимаете под свои 10 тысяч еще 100 тысяч рублей. Далее вы предполагаете, что акция вырастит вдвое, но она может упасть. И тогда вы обнулитесь.
В подавляющем большинстве случаев так и происходит – люди не угадывают, акция падает, и вы проигрываете.
Поэтому главное правило фондового рынка – играть вдолгую. Чтобы заработать, нужно совершать действия противоположные происходящему на рынке. То есть, если все продают, то нужно найти в себе силы не продавать и докупить. А если все растет, то нужно найти в себе силы продать.
Самое главное – рынок любит тех, кто умеет ждать. Зарабатывают те, кто умеет делать длинные ставки.
Автор - предприниматель, инвестор Сергей Гришин

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
инвестициивенчурные инвестициипрямые инвестицииМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала