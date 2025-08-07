https://1prime.ru/20250807/izrail-860443889.html

Нетаньяху заявил о намерениях в отношении территории сектора Газа

ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства", заявил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Мы намерены, чтобы обеспечить собственную безопасность, убрать ХАМАС, освободить население и передать под гражданское управление тем, кто не будет являться членом ХАМАС или выступать за разрушение Израиля" – сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, намерен ли Израиль установить контроль над всей Газой.Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над полуэксклав, целью операции является установление "периметра безопасности"."Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая достойную жизнь населению Газы", - сказал Нетаньяху.

