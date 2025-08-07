Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нетаньяху заявил о намерениях в отношении территории сектора Газа - 07.08.2025
Нетаньяху заявил о намерениях в отношении территории сектора Газа
Нетаньяху заявил о намерениях в отношении территории сектора Газа - 07.08.2025, ПРАЙМ
Нетаньяху заявил о намерениях в отношении территории сектора Газа
Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T18:56+0300
2025-08-07T19:09+0300
ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства", заявил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Мы намерены, чтобы обеспечить собственную безопасность, убрать ХАМАС, освободить население и передать под гражданское управление тем, кто не будет являться членом ХАМАС или выступать за разрушение Израиля" – сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, намерен ли Израиль установить контроль над всей Газой.Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над полуэксклав, целью операции является установление "периметра безопасности"."Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая достойную жизнь населению Газы", - сказал Нетаньяху.
биньямин нетаньяху, сектор газа
Политика, Биньямин Нетаньяху, СЕКТОР ГАЗА
18:56 07.08.2025 (обновлено: 19:09 07.08.2025)
 
Нетаньяху заявил о намерениях в отношении территории сектора Газа

Нетаньяху: Израиль намерен установить контроль над Газой, но не удерживать ее

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства", заявил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Мы намерены, чтобы обеспечить собственную безопасность, убрать ХАМАС, освободить население и передать под гражданское управление тем, кто не будет являться членом ХАМАС или выступать за разрушение Израиля" – сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, намерен ли Израиль установить контроль над всей Газой.
Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над полуэксклав, целью операции является установление "периметра безопасности".
"Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая достойную жизнь населению Газы", - сказал Нетаньяху.
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
РФ сделала представление Израилю из-за нападения на машину в Палестине
5 августа, 21:58
 
ПолитикаБиньямин НетаньяхуСЕКТОР ГАЗА
 
 
