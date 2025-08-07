Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг предложил расширить эксперимент по маркировке автозапчастей - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250807/minpromtorg-860436627.html
Минпромторг предложил расширить эксперимент по маркировке автозапчастей
Минпромторг предложил расширить эксперимент по маркировке автозапчастей - 07.08.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил расширить эксперимент по маркировке автозапчастей
Минпромторг РФ предложил расширить эксперимент по маркировке компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания, говорится в... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T15:30+0300
2025-08-07T15:30+0300
минпромторг
россия
бизнес
авто
автозапчасти
маркировка
https://cdnn.1prime.ru/img/83420/73/834207307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8cd7583d6d7141847e7b94f57f66a33e.jpg
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил расширить эксперимент по маркировке компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания, говорится в сообщении ведомства. "Минпромторг России предлагает расширить перечень компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания, в отношении которых проводится эксперимент по маркировке средствами идентификации... Внесение изменений обусловлено необходимостью повышения эффективности контроля за оборотом более широкого перечня компонентов транспортных средств", - отметили в министерстве. В Минпромторге РФ добавили, что данный эксперимент проводится с 25 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года.
https://1prime.ru/20250728/spik-860035082.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83420/73/834207307_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5e5be394ea5d336c4a18cc30c619239b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минпромторг, россия, бизнес, авто, автозапчасти, маркировка
Минпромторг, РОССИЯ, Бизнес, Авто, автозапчасти, маркировка
15:30 07.08.2025
 
Минпромторг предложил расширить эксперимент по маркировке автозапчастей

Минпромторг предложил расширить эксперимент по маркировке транспортных средств

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтозапчасти в автомастерской
Автозапчасти в автомастерской - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил расширить эксперимент по маркировке компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания, говорится в сообщении ведомства.
"Минпромторг России предлагает расширить перечень компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания, в отношении которых проводится эксперимент по маркировке средствами идентификации... Внесение изменений обусловлено необходимостью повышения эффективности контроля за оборотом более широкого перечня компонентов транспортных средств", - отметили в министерстве.
В Минпромторге РФ добавили, что данный эксперимент проводится с 25 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Минпромторг предложил уточнить требования к инвесторам при заключении СПИК
28 июля, 18:07
 
МинпромторгРОССИЯБизнесАвтоавтозапчастимаркировка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала