https://1prime.ru/20250807/minpromtorg-860436627.html
Минпромторг предложил расширить эксперимент по маркировке автозапчастей
Минпромторг предложил расширить эксперимент по маркировке автозапчастей - 07.08.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил расширить эксперимент по маркировке автозапчастей
Минпромторг РФ предложил расширить эксперимент по маркировке компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания, говорится в... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T15:30+0300
2025-08-07T15:30+0300
2025-08-07T15:30+0300
минпромторг
россия
бизнес
авто
автозапчасти
маркировка
https://cdnn.1prime.ru/img/83420/73/834207307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8cd7583d6d7141847e7b94f57f66a33e.jpg
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил расширить эксперимент по маркировке компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания, говорится в сообщении ведомства. "Минпромторг России предлагает расширить перечень компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания, в отношении которых проводится эксперимент по маркировке средствами идентификации... Внесение изменений обусловлено необходимостью повышения эффективности контроля за оборотом более широкого перечня компонентов транспортных средств", - отметили в министерстве. В Минпромторге РФ добавили, что данный эксперимент проводится с 25 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года.
https://1prime.ru/20250728/spik-860035082.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83420/73/834207307_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5e5be394ea5d336c4a18cc30c619239b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минпромторг, россия, бизнес, авто, автозапчасти, маркировка
Минпромторг, РОССИЯ, Бизнес, Авто, автозапчасти, маркировка
Минпромторг предложил расширить эксперимент по маркировке автозапчастей
Минпромторг предложил расширить эксперимент по маркировке транспортных средств
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил расширить эксперимент по маркировке компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания, говорится в сообщении ведомства.
"Минпромторг России предлагает расширить перечень компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания, в отношении которых проводится эксперимент по маркировке средствами идентификации... Внесение изменений обусловлено необходимостью повышения эффективности контроля за оборотом более широкого перечня компонентов транспортных средств", - отметили в министерстве.
В Минпромторге РФ добавили, что данный эксперимент проводится с 25 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года.
Минпромторг предложил уточнить требования к инвесторам при заключении СПИК