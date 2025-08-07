https://1prime.ru/20250807/minpromtorg-860436627.html

Минпромторг предложил расширить эксперимент по маркировке автозапчастей

минпромторг

россия

бизнес

авто

автозапчасти

маркировка

МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил расширить эксперимент по маркировке компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания, говорится в сообщении ведомства. "Минпромторг России предлагает расширить перечень компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания, в отношении которых проводится эксперимент по маркировке средствами идентификации... Внесение изменений обусловлено необходимостью повышения эффективности контроля за оборотом более широкого перечня компонентов транспортных средств", - отметили в министерстве. В Минпромторге РФ добавили, что данный эксперимент проводится с 25 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года.

минпромторг, россия, бизнес, авто, автозапчасти, маркировка