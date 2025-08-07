https://1prime.ru/20250807/mosbirzha-860422243.html

Мосбиржа вновь повысила границу ценового коридора акций "Новатэка"

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Московская биржа второй раз в течение торгового дня повысила границу ценового коридора сильно дорожающих акций "Новатэка", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 07.08.2025, 11-57 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 1249.6) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1352.77 руб, эквивалентно ставке 30.0%) ценной бумаги NVTK (Новатэк ао)", - говорится в сообщении. К 12.13 мск бумаги дорожали на 6,29%, до 1152 рублей. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

