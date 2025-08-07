https://1prime.ru/20250807/mosbirzha-860422243.html
Мосбиржа вновь повысила границу ценового коридора акций "Новатэка"
Мосбиржа вновь повысила границу ценового коридора акций "Новатэка" - 07.08.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа вновь повысила границу ценового коридора акций "Новатэка"
Московская биржа второй раз в течение торгового дня повысила границу ценового коридора сильно дорожающих акций "Новатэка", следует из сообщения торговой... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T12:21+0300
2025-08-07T12:21+0300
2025-08-07T12:21+0300
экономика
мосбиржа
ценовой коридор
акции
рынок
новатэк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Московская биржа второй раз в течение торгового дня повысила границу ценового коридора сильно дорожающих акций "Новатэка", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 07.08.2025, 11-57 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 1249.6) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1352.77 руб, эквивалентно ставке 30.0%) ценной бумаги NVTK (Новатэк ао)", - говорится в сообщении. К 12.13 мск бумаги дорожали на 6,29%, до 1152 рублей. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
https://1prime.ru/20250807/mosbirzha-860422073.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, ценовой коридор, акции, рынок, новатэк
Экономика, Мосбиржа, ценовой коридор, Акции, Рынок, Новатэк
Мосбиржа вновь повысила границу ценового коридора акций "Новатэка"
Мосбиржа второй раз повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Новатэка"
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Московская биржа второй раз в течение торгового дня повысила границу ценового коридора сильно дорожающих акций "Новатэка", следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 07.08.2025, 11-57 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 1249.6) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1352.77 руб, эквивалентно ставке 30.0%) ценной бумаги NVTK (Новатэк ао)", - говорится в сообщении.
К 12.13 мск бумаги дорожали на 6,29%, до 1152 рублей.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Татнефти"