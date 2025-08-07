https://1prime.ru/20250807/neft-860407166.html

Нефть дорожает на 1% после пяти дней снижения

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1% в четверг утром после пяти торговых сессий снижения подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 7.34 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 0,84% - до 67,45 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,95%, до 64,96 доллара. По итогам пяти предыдущих торговых дней Brent и WTI подешевели на 9,2%. Трейдеры продолжают следить за заявлениями президента США Дональда Трампа в вопросах торговой политики страны, а также относительно геополитических событий. В среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Он также заявил, что США могут ввести новые пошлины в отношении Китая. Американский президент также заявил о высокой вероятности того, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится "очень скоро". Детали встречи, по его словам, еще не определены. "Текущий рост добычи и запасов продолжит удерживать цену нефти марки Brent в районе 70 долларов, и как только мы найдем решение текущего российско-украинского мирного вопроса, мы ожидаем резкого снижения стоимости", - цитирует агентство Блумберг главу отдела исследований сырьевых и углеродных товаров в Westpac Banking Corp. Роберта Ренни (Robert Rennie). В то же время, по словам аналитика, если встреча Путина и Трампа не состоится или пройдет без соглашений, а ранее анонсированные вторичные пошлины вступят в силу, цены на сырье могут вырасти.

