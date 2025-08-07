https://1prime.ru/20250807/neft-860434700.html

Стоимость нефти растет на ряде факторов

Стоимость нефти растет на ряде факторов - 07.08.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти растет на ряде факторов

Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются после пяти торговых сессий снижения подряд и публикации в среду статистики об уменьшении запасов в США,... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T14:57+0300

2025-08-07T14:57+0300

2025-08-07T14:57+0300

экономика

нефть

рынок

сша

азия

индия

дональд трамп

saudi aramco

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются после пяти торговых сессий снижения подряд и публикации в среду статистики об уменьшении запасов в США, инвесторы оценивают торговые новости, следует из данных торгов. По состоянию на 14.47 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 0,54% - до 67,25 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - также на 0,54%, до 64,7 доллара. За предыдущие пять торговых сессий стоимость нефти потеряла в пределах 10%, в четверг котировки несколько стабилизируются. Минэнерго США в среду опубликовало статистику, согласно которой коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 1 августа снизились на 3 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения только на 1,1 миллиона. Запасы бензина и дистиллятов также сократились. Добыча в Штатах за неделю снизилась на 30 тысяч баррелей в день - до 13,284 миллиона баррелей в сутки. Инвесторы также оценивают новости торговли. Днем ранее Белый дом объявил о том, что американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Согласно тексту документа, пошлины будут применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. "Повышенные пошлины не вступят в силу еще на протяжении 21 дня, что открывает возможность для новых переговоров", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ. Инвесторы также оценивают решение нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco по ценам на нефть. Днем ранее агентство Блумберг сообщило, что Aramco увеличила отпускные цены на нефть на сентябрь для покупателей из Азии сильнее ожиданий. Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на сентябрь была повышена на 1 доллар, теперь она на 3,2 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, говорится в материале. Повышение оказалось больше прогноза увеличения в 0,9 доллара.

https://1prime.ru/20250807/neft-860407166.html

сша

азия

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, азия, индия, дональд трамп, saudi aramco