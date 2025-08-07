https://1prime.ru/20250807/neft-860444309.html

Цены на нефть идут вниз

Цены на нефть идут вниз - 07.08.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть идут вниз

Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются на неопределенности вокруг предложения на рынке "черного золота", следует из данных торгов и комментария...

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются на неопределенности вокруг предложения на рынке "черного золота", следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.51 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускается на 0,58%, до 66,5 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,64%, до 63,94 доллара. "Дополнительный рост добычи ОПЕК остается основным негативным фактором, в то время как сохраняющаяся неопределенность вокруг импортных пошлин - по-прежнему основной аргумент в пользу более низких уровней цен", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Ritterbusch and Associates. Восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Алжир, в воскресенье приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит отход от "добровольных" ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Участники рынка продолжают наблюдать за ходом мирового торгового диалога. В среду власти США сообщили о президентском указе о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею российской нефти.

