Операция "анти-Орешник". Вскрылись замыслы украинских спецслужб

2025-08-07T21:44+0300

2025-08-07T21:44+0300

2025-08-07T22:26+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/82615/77/826157701_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_f9bf69c52a7de47621472a3d30070a80.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. СБУ, ГУР Украины, а также польская Служба военной разведки совместно с беглыми белорусскими оппозиционерами хотят обсудить 9-10 августа в Варшаве, как помешать размещению ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в рядах белорусской оппозиции. По данным источника, в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9-10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции "Новая Беларусь", а также марша по центральным улицам города. "Стало известно, что на закрытую часть конференции приглашены представители ряда зарубежных спецслужб, включая украинскую СБУ и ГУР, а также польскую Службу военной разведки, Агентство разведки и других структур", - сказал собеседник агентства. Он утверждает, что речь там пойдет и про "Орешник". "Особое внимание на встрече будет уделено вопросам координации усилий по противодействию размещению российских войск на территории Беларуси, в частности БРСД (баллистической ракеты средней дальности - ред.) "Орешник", - подчеркнул он. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о поставке ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году - сейчас идет работа по подготовке позиций для размещения данного вооружения. Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.

