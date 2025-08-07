https://1prime.ru/20250807/oreshnik-860448046.html
Операция "анти-Орешник". Вскрылись замыслы украинских спецслужб
Операция "анти-Орешник". Вскрылись замыслы украинских спецслужб - 07.08.2025, ПРАЙМ
Операция "анти-Орешник". Вскрылись замыслы украинских спецслужб
СБУ, ГУР Украины, а также польская Служба военной разведки совместно с беглыми белорусскими оппозиционерами хотят обсудить 9-10 августа в Варшаве, как помешать... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T21:44+0300
2025-08-07T21:44+0300
2025-08-07T22:26+0300
украина
сбу
гур мо украины
"орешник"
белоруссия
спецоперация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/82615/77/826157701_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_f9bf69c52a7de47621472a3d30070a80.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. СБУ, ГУР Украины, а также польская Служба военной разведки совместно с беглыми белорусскими оппозиционерами хотят обсудить 9-10 августа в Варшаве, как помешать размещению ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в рядах белорусской оппозиции. По данным источника, в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9-10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции "Новая Беларусь", а также марша по центральным улицам города. "Стало известно, что на закрытую часть конференции приглашены представители ряда зарубежных спецслужб, включая украинскую СБУ и ГУР, а также польскую Службу военной разведки, Агентство разведки и других структур", - сказал собеседник агентства. Он утверждает, что речь там пойдет и про "Орешник". "Особое внимание на встрече будет уделено вопросам координации усилий по противодействию размещению российских войск на территории Беларуси, в частности БРСД (баллистической ракеты средней дальности - ред.) "Орешник", - подчеркнул он. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о поставке ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году - сейчас идет работа по подготовке позиций для размещения данного вооружения. Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.
https://1prime.ru/20250730/zapad-860137668.html
украина
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82615/77/826157701_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_56efdec8287ffbff9212096dc43f9cdd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сбу, гур мо украины, "орешник", белоруссия
УКРАИНА, СБУ, ГУР МО Украины, "Орешник", БЕЛОРУССИЯ, Спецоперация на Украине
Операция "анти-Орешник". Вскрылись замыслы украинских спецслужб
Источник: СБУ и ГУР намерены сорвать размещение БРСД "Орешник" в Белоруссии
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. СБУ, ГУР Украины, а также польская Служба военной разведки совместно с беглыми белорусскими оппозиционерами хотят обсудить 9-10 августа в Варшаве, как помешать размещению ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в рядах белорусской оппозиции.
По данным источника, в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9-10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции "Новая Беларусь", а также марша по центральным улицам города.
"Стало известно, что на закрытую часть конференции приглашены представители ряда зарубежных спецслужб, включая украинскую СБУ и ГУР, а также польскую Службу военной разведки, Агентство разведки и других структур", - сказал собеседник агентства.
Он утверждает, что речь там пойдет и про "Орешник".
"Особое внимание на встрече будет уделено вопросам координации усилий по противодействию размещению российских войск на территории Беларуси, в частности БРСД (баллистической ракеты средней дальности - ред.) "Орешник", - подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о поставке ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году - сейчас идет работа по подготовке позиций для размещения данного вооружения.
Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.
"Орешник" покажется летним сном". Впереди битва с Западом, уверены эксперты