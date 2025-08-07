Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Операция "анти-Орешник". Вскрылись замыслы украинских спецслужб - 07.08.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Операция "анти-Орешник". Вскрылись замыслы украинских спецслужб
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. СБУ, ГУР Украины, а также польская Служба военной разведки совместно с беглыми белорусскими оппозиционерами хотят обсудить 9-10 августа в Варшаве, как помешать размещению ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в рядах белорусской оппозиции. По данным источника, в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9-10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции "Новая Беларусь", а также марша по центральным улицам города. "Стало известно, что на закрытую часть конференции приглашены представители ряда зарубежных спецслужб, включая украинскую СБУ и ГУР, а также польскую Службу военной разведки, Агентство разведки и других структур", - сказал собеседник агентства. Он утверждает, что речь там пойдет и про "Орешник". "Особое внимание на встрече будет уделено вопросам координации усилий по противодействию размещению российских войск на территории Беларуси, в частности БРСД (баллистической ракеты средней дальности - ред.) "Орешник", - подчеркнул он. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о поставке ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году - сейчас идет работа по подготовке позиций для размещения данного вооружения. Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.
21:44 07.08.2025 (обновлено: 22:26 07.08.2025)
 
Операция "анти-Орешник". Вскрылись замыслы украинских спецслужб

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. СБУ, ГУР Украины, а также польская Служба военной разведки совместно с беглыми белорусскими оппозиционерами хотят обсудить 9-10 августа в Варшаве, как помешать размещению ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в рядах белорусской оппозиции.
По данным источника, в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9-10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции "Новая Беларусь", а также марша по центральным улицам города.
"Стало известно, что на закрытую часть конференции приглашены представители ряда зарубежных спецслужб, включая украинскую СБУ и ГУР, а также польскую Службу военной разведки, Агентство разведки и других структур", - сказал собеседник агентства.
Он утверждает, что речь там пойдет и про "Орешник".
"Особое внимание на встрече будет уделено вопросам координации усилий по противодействию размещению российских войск на территории Беларуси, в частности БРСД (баллистической ракеты средней дальности - ред.) "Орешник", - подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о поставке ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году - сейчас идет работа по подготовке позиций для размещения данного вооружения.
Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.
