Приложения российских ритейлеров не адаптированы для незрячих

2025-08-07T07:02+0300

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Приложения российских ритейлеров бытовой техники и электроники не адаптированы для людей с ограниченными возможностями – например, ни одно из них не получило высшую оценку по доступности для незрячих, говорится в исследовании Роскачества, с которым ознакомилось РИА Новости. В ходе исследования эксперты изучили восемь приложений по продаже электроники на Android и iOS, входящих в топ-30 категорий "покупки" и "розничные магазины" хотя бы на одной из платформ. Приложения были проверены на функциональность, удобство, информационную безопасность, отсутствие рекламы и доступность. Для объективной оценки эксперты установили приложения на тестовые смартфоны и делали заказы как пользователи. "Что касается доступности пользования для людей с ограниченными возможностями, то полная поддержка есть только у DNS на платформе iOS. Совсем не адаптированы в этом вопросе приложения "М.Видео", "Технопарк", "Холодильник.ру". Высший балл по доступности для незрячих пользователей не получило ни одно приложение", - говорится в исследовании. При этом все приложения получили высшую оценку за ассортимент электроники, кроме restore и 05.ru: первому не хватает комплектующих для ПК, а второму - фототехники. Также во всех приложениях отсутствует сторонняя реклама. Роскачекство отмечает, что все приложения, кроме restore и 05.ru, отслеживают активность пользователя с помощью трекеров от Google или VK. У "Холодильник.ру", "Ситилинк" и "Эльдорадо" обнаружены трекеры сразу двух корпораций. Подчеркивается, что все исследованные приложения безопасны, надежны и рекомендуются для использования. В топ-5 попали приложения "Технопарк", DNS, "Ситилинк", "Эльдорадо" и "М.Видео". "Радует, что все участники исследования имеют собственные программы лояльности и настроены на диалог с пользователями. Однако как очевидная точка роста для участников исследования - необходимость больше внимания обращать на адаптацию для людей с ограничениями по зрению, некоторые приложения в этой категории набрали крайне скромные баллы", - прокомментировал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

