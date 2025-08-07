Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приложения российских ритейлеров не адаптированы для незрячих - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250807/prilozhenija-860406085.html
Приложения российских ритейлеров не адаптированы для незрячих
Приложения российских ритейлеров не адаптированы для незрячих - 07.08.2025, ПРАЙМ
Приложения российских ритейлеров не адаптированы для незрячих
Приложения российских ритейлеров бытовой техники и электроники не адаптированы для людей с ограниченными возможностями – например, ни одно из них не получило... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T07:02+0300
2025-08-07T07:02+0300
технологии
бизнес
сергей кузьменко
м.видео
ситилинк
роскачество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860406085.jpg?1754539350
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Приложения российских ритейлеров бытовой техники и электроники не адаптированы для людей с ограниченными возможностями – например, ни одно из них не получило высшую оценку по доступности для незрячих, говорится в исследовании Роскачества, с которым ознакомилось РИА Новости. В ходе исследования эксперты изучили восемь приложений по продаже электроники на Android и iOS, входящих в топ-30 категорий "покупки" и "розничные магазины" хотя бы на одной из платформ. Приложения были проверены на функциональность, удобство, информационную безопасность, отсутствие рекламы и доступность. Для объективной оценки эксперты установили приложения на тестовые смартфоны и делали заказы как пользователи. "Что касается доступности пользования для людей с ограниченными возможностями, то полная поддержка есть только у DNS на платформе iOS. Совсем не адаптированы в этом вопросе приложения "М.Видео", "Технопарк", "Холодильник.ру". Высший балл по доступности для незрячих пользователей не получило ни одно приложение", - говорится в исследовании. При этом все приложения получили высшую оценку за ассортимент электроники, кроме restore и 05.ru: первому не хватает комплектующих для ПК, а второму - фототехники. Также во всех приложениях отсутствует сторонняя реклама. Роскачекство отмечает, что все приложения, кроме restore и 05.ru, отслеживают активность пользователя с помощью трекеров от Google или VK. У "Холодильник.ру", "Ситилинк" и "Эльдорадо" обнаружены трекеры сразу двух корпораций. Подчеркивается, что все исследованные приложения безопасны, надежны и рекомендуются для использования. В топ-5 попали приложения "Технопарк", DNS, "Ситилинк", "Эльдорадо" и "М.Видео". "Радует, что все участники исследования имеют собственные программы лояльности и настроены на диалог с пользователями. Однако как очевидная точка роста для участников исследования - необходимость больше внимания обращать на адаптацию для людей с ограничениями по зрению, некоторые приложения в этой категории набрали крайне скромные баллы", - прокомментировал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, сергей кузьменко, м.видео, ситилинк, роскачество
Технологии, Бизнес, Сергей Кузьменко, М.Видео, Ситилинк, Роскачество
07:02 07.08.2025
 
Приложения российских ритейлеров не адаптированы для незрячих

Роскачество: приложения ритейлеров не адаптированы для людей с ограниченными возможностями

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Приложения российских ритейлеров бытовой техники и электроники не адаптированы для людей с ограниченными возможностями – например, ни одно из них не получило высшую оценку по доступности для незрячих, говорится в исследовании Роскачества, с которым ознакомилось РИА Новости.
В ходе исследования эксперты изучили восемь приложений по продаже электроники на Android и iOS, входящих в топ-30 категорий "покупки" и "розничные магазины" хотя бы на одной из платформ. Приложения были проверены на функциональность, удобство, информационную безопасность, отсутствие рекламы и доступность. Для объективной оценки эксперты установили приложения на тестовые смартфоны и делали заказы как пользователи.
"Что касается доступности пользования для людей с ограниченными возможностями, то полная поддержка есть только у DNS на платформе iOS. Совсем не адаптированы в этом вопросе приложения "М.Видео", "Технопарк", "Холодильник.ру". Высший балл по доступности для незрячих пользователей не получило ни одно приложение", - говорится в исследовании.
При этом все приложения получили высшую оценку за ассортимент электроники, кроме restore и 05.ru: первому не хватает комплектующих для ПК, а второму - фототехники. Также во всех приложениях отсутствует сторонняя реклама.
Роскачекство отмечает, что все приложения, кроме restore и 05.ru, отслеживают активность пользователя с помощью трекеров от Google или VK. У "Холодильник.ру", "Ситилинк" и "Эльдорадо" обнаружены трекеры сразу двух корпораций.
Подчеркивается, что все исследованные приложения безопасны, надежны и рекомендуются для использования. В топ-5 попали приложения "Технопарк", DNS, "Ситилинк", "Эльдорадо" и "М.Видео".
"Радует, что все участники исследования имеют собственные программы лояльности и настроены на диалог с пользователями. Однако как очевидная точка роста для участников исследования - необходимость больше внимания обращать на адаптацию для людей с ограничениями по зрению, некоторые приложения в этой категории набрали крайне скромные баллы", - прокомментировал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
 
ТехнологииБизнесСергей КузьменкоМ.ВидеоСитилинкРоскачество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала