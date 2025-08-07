Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новостроек в Сочи просели сильнее, чем в среднем по России
Продажи новостроек в Сочи просели сильнее, чем в среднем по России
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Продажи новостроек в Сочи просели сильнее, чем в среднем по России, количество сделок в первой половине 2025 года упало относительно аналогичного периода прошлого года в 2,6 раза - до 480 квартир, рассказал РИА Недвижимость руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. "Снижение числа сделок связано с ужесточением ипотечных условий, смещением спроса в элитные проекты в Москве, сохранением высоких темпов роста цен", - сказал Попов, добавив, что в среднем по России спрос сократился на 26%. Вице-президент Гильдии риелторов Сочи Юлия Усачева отметила, что спрос на рынке Сочи в основном отложенный. Часть клиентов ждут снижения ключевой ставки, часть держат деньги на вкладе. Тем не менее, по словам Попова, цены на рынке новостроек показали рост, средняя стоимость квадратного метра в течение первой половины 2025 года увеличилась на 5%, до 721 тысячи рублей, а в годовом выражении прирост составил 19%. Данная ситуация обусловлена дефицитом предложения, что является долгосрочным трендом в Сочи. "Было бы в нашей стране было больше мест с теплой зимой - общий уровень цен здесь был бы ниже", - подчеркнул Попов. При этом аналитики Nedvex App отметили разнонаправленную динамику цен на первичном рынке недвижимости Сочи в первом полугодии. Если новостройки комфорт-класса подешевели за январь-июнь на 8%, до 292 тысяч рублей за квадратный метр, то бизнес-класс показал прирост на 4% (до 547 тысяч рублей за "квадрат"), а элитный сегмент - на 3%, до 1,16 миллиона рублей за "квадрат". Как ожидает руководитель аналитического центра риелторской компании "Этажи" в Сочи Виктор Быков, цены на премиальную недвижимость и качественные новостройки, не имеющие признаков самостроя, повысятся еще на 5-8% до конца года из-за ограниченности предложения и стабильного спроса. По его словам, инфляция и снижение ЦБ РФ ключевой ставки стимулирует состоятельных покупателей переводить деньги из валюты в квадратные метры.
Продажи новостроек в Сочи просели сильнее, чем в среднем по России

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Продажи новостроек в Сочи просели сильнее, чем в среднем по России, количество сделок в первой половине 2025 года упало относительно аналогичного периода прошлого года в 2,6 раза - до 480 квартир, рассказал РИА Недвижимость руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.
"Снижение числа сделок связано с ужесточением ипотечных условий, смещением спроса в элитные проекты в Москве, сохранением высоких темпов роста цен", - сказал Попов, добавив, что в среднем по России спрос сократился на 26%.
Вице-президент Гильдии риелторов Сочи Юлия Усачева отметила, что спрос на рынке Сочи в основном отложенный. Часть клиентов ждут снижения ключевой ставки, часть держат деньги на вкладе.
Тем не менее, по словам Попова, цены на рынке новостроек показали рост, средняя стоимость квадратного метра в течение первой половины 2025 года увеличилась на 5%, до 721 тысячи рублей, а в годовом выражении прирост составил 19%. Данная ситуация обусловлена дефицитом предложения, что является долгосрочным трендом в Сочи.
"Было бы в нашей стране было больше мест с теплой зимой - общий уровень цен здесь был бы ниже", - подчеркнул Попов.
При этом аналитики Nedvex App отметили разнонаправленную динамику цен на первичном рынке недвижимости Сочи в первом полугодии. Если новостройки комфорт-класса подешевели за январь-июнь на 8%, до 292 тысяч рублей за квадратный метр, то бизнес-класс показал прирост на 4% (до 547 тысяч рублей за "квадрат"), а элитный сегмент - на 3%, до 1,16 миллиона рублей за "квадрат".
Как ожидает руководитель аналитического центра риелторской компании "Этажи" в Сочи Виктор Быков, цены на премиальную недвижимость и качественные новостройки, не имеющие признаков самостроя, повысятся еще на 5-8% до конца года из-за ограниченности предложения и стабильного спроса. По его словам, инфляция и снижение ЦБ РФ ключевой ставки стимулирует состоятельных покупателей переводить деньги из валюты в квадратные метры.
 
